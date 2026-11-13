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Maharashtra: अहमदनगर में बढ़ा सूखे का संकट, 259 गांवों और 1563 बस्तियों में टैंकर से पहुंच रहा पानी; 5.28 लाख लोग प्रभावित

Ahmednagar Water Crisis: अहमदनगर जिले में सूखे का संकट गहराता जा रहा है। 259 गांवों और 1,563 वाडियों में 298 टैंकरों से 5.28 लाख से ज्यादा लोगों को पेयजल पहुंचाया जा रहा है। पाथर्डी में सबसे ज्यादा 100 टैंकर चल रहे हैं।
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मुंबई

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Imran Ansari

Updated: 13 Nov 2026, 6:07 PM IST

Ahmednagar Water Crisis

अहमदनगर में बढ़ा सूखे का संकट, फोटो सोर्स- AI

Maharashtra Water Crisis: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सूखे का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पेयजल की समस्या गंभीर होने के साथ ही टैंकरों की मांग भी दिन-ब-दिन बढ़ रही है। फिलहाल जिले के 259 गांवों और 1,563 वाडियों में 298 टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। इन टैंकरों से करीब 5 लाख 28 हजार 163 लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है।

जिले के ज्यादातर टैंकर दक्षिणी हिस्से में चल रहे हैं। वहीं उत्तरी क्षेत्र में संगमनेर को छोड़कर राहाता, श्रीरामपुर, कोपरगांव, अकोले और राहुरी तालुका में अभी टैंकर शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इस तरह जिले के अलग-अलग हिस्सों में जल संकट की स्थिति में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।

पाथर्डी में सबसे ज्यादा टैंकरों की जरूरत

लोकसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी जिले में पाथर्डी तालुका जल संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। यहां अकेले 100 टैंकरों के जरिए 78 गांवों और 465 वाडियों में पानी पहुंचाया जा रहा है। करीब 1.75 लाख लोगों को पेयजल के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जिले में इंसानों के साथ-साथ पशुओं के लिए भी टैंकरों से पानी की आपूर्ति शुरू की गई है।

कर्जत और अहिल्यानगर में भी बड़ी आबादी टैंकर पर निर्भर

कर्जत तालुका में 39 टैंकरों के जरिए 44 गांवों और 309 वाडियों में रहने वाले 78,744 लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। अहिल्यानगर तालुका में 35 टैंकर 31 गांवों और 182 वाडियों में पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। यहां 67,594 लोग टैंकर के पानी पर निर्भर हैं। शेवगांव में 39 गांवों और 227 वाडियों के लिए टैंकर चल रहे हैं और करीब 67,096 लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जामखेड़ में 28 गांवों और 52 वाडियों के लिए 31 टैंकर लगाए गए हैं। इनके जरिए 39,116 लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है।

पारनेर और संगमनेर में भी टैंकरों से जलापूर्ति

पारनेर तालुका में 15 गांवों और 154 वाडियों के लिए 19 टैंकर चल रहे हैं। यहां 41,404 लोगों को टैंकर से पानी मिल रहा है। संगमनेर में 13 गांवों और 22 वाडियों के लिए 13 टैंकर शुरू हैं, जिनसे 20,264 लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। श्रीगोंदा में 5 गांवों और 59 वाडियों के लिए 5 टैंकर चल रहे हैं। यहां 14,263 लोग टैंकर के पानी पर निर्भर हैं। नेवासा में 3 गांवों और 19 वाडियों के लिए 2 टैंकर लगाए गए हैं, जिनसे 5,498 लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है।

शहरी इलाकों में भी टैंकरों से पहुंच रहा पानी

जल संकट का असर केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। जिले के कुछ शहरी इलाकों में भी टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। पारनेर शहर और आसपास के 30 वार्डों में 13 टैंकरों के जरिए 13,119 लोगों को पानी दिया जा रहा है। वहीं पाथर्डी शहर और 25 वार्डों में 3 टैंकर शुरू हैं, जिनसे करीब 5,000 लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। कर्जत शहर और आसपास के 19 वार्डों में 5 टैंकरों के जरिए 5,400 लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं शेवगांव शहर और आसपास के 17 वार्डों में 5 टैंकरों से 2,630 लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है।

37 कुएं और पाइपलाइन टैंकर भरने के लिए अधिग्रहित

जिले में टैंकरों में पानी भरने के लिए 37 कुओं और उनकी पाइपलाइनों का अधिग्रहण किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 10 कुएं और पाइपलाइन जामखेड़ में अधिग्रहित किए गए हैं। जिला प्रशासन ने जल संकट से निपटने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। हालांकि, जल स्रोत तेजी से सूखने के कारण अब कुछ स्थानों पर बांध से पानी लाकर टैंकरों के जरिए गांवों तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

गांवों में टैंकर पहुंचने के बाद पानी निकालने के लिए पानी की टंकियां भी लगाई गई हैं। इसके अलावा, टैंकर भरने वाले पांच स्थानों पर जल शोधन प्रणाली स्थापित की जा रही है, ताकि लोगों को पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया जा सके।

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