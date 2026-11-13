Maharashtra: अहमदनगर में बढ़ा सूखे का संकट, 259 गांवों और 1563 बस्तियों में टैंकर से पहुंच रहा पानी; 5.28 लाख लोग प्रभावित

जल संकट का असर केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। जिले के कुछ शहरी इलाकों में भी टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। पारनेर शहर और आसपास के 30 वार्डों में 13 टैंकरों के जरिए 13,119 लोगों को पानी दिया जा रहा है। वहीं पाथर्डी शहर और 25 वार्डों में 3 टैंकर शुरू हैं, जिनसे करीब 5,000 लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। कर्जत शहर और आसपास के 19 वार्डों में 5 टैंकरों के जरिए 5,400 लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। वहीं शेवगांव शहर और आसपास के 17 वार्डों में 5 टैंकरों से 2,630 लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है।