‘हड्डी में क्रैक आ गया है’, दर्द से खड़े भी नहीं हो पा रहे ‘जोश’ फेम शरद कपूर, वॉकर के सहारे चलने का वीडियो वायरल

Sharad Kapoor Pets Animal Welfare Center: बॉलीवुड फिल्म 'जोश' में विलेन के किरदार से फेमस हुए एक्टर शरद कपूर इन दिनों गंभीर शारीरिक परेशानी और मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे बिना सहारे के खड़े होने में भी असमर्थ दिख रहे हैं और चलने के लिए वॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। खराब सेहत और चोट के कारण वे अपने 4 पालतू कुत्तों की देखभाल करने में असमर्थ हैं, जिसके चलते उन्हें अस्थायी रूप से एक एनिमल वेलफेयर सेंटर भेजना पड़ा है।