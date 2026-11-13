‘आखिरकार अब मुझे मेरा हक मिल ही गया’, दिव्या दत्ता का छलका दर्द! ‘चिरैया’ से मिली पहचान के बाद कही ये बात

Divya Dutta Statement: बॉलीवुड और OTT की दुनिया में अपनी जबरदस्त अदाकारी से खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस दिव्या दत्ता के लिए साल 2026 बेहद खास साबित हो रहा है। बता दें, वेब सीरीज 'चिरैया' में 'कमलेश' का यादगार किरदार निभाने के बाद उन्हें दर्शकों से जो प्यार और सम्मान मिला है, उससे वो बेहद इमोशनल हैं। हाल ही में अपनी सफलता और करियर के सफर पर बात करते हुए दिव्या ने कहा कि आज जब वे लोगों के चेहरों पर खुशी देखती हैं, तो उन्हें भी यही महसूस होता है कि आखिरकार उन्हें उनका हक मिल ही गया है।