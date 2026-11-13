भारत ही नहीं, इंडोनेशिया-वियतनाम में भी छाया ‘रामायण’ का जादू, नेपाल में RRR और ‘जवान’ को पछाड़ बनाया रिकॉर्ड

पड़ोसी देश नेपाल में भारतीय फिल्मों का बाजार हमेशा से मजबूत रहा है, लेकिन 'रामायण' ने यहां कमाई के पुराने समीकरण बदल दिए हैं। फिल्म ने अपने विस्तारित पहले वीकेंड में ही 12.80 करोड़ नेपाली रुपये (लगभग 8 करोड़ भारतीय रुपये) का कारोबार कर लिया है। इस शानदार पेशकश के साथ ये नेपाल में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसने 'RRR, 'पठान' और 'जवान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कुल कमाई को पीछे छोड़ दिया है। ट्रेड के अनुसार फिल्म जल्द ही 'बाहुबली 2' के 25.20 करोड़ नेपाली रुपये के अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाली।