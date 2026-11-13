रामानंद सागर की ‘रामायण’ के कलाकारों को वरुण ग्रोवर ने सुनाई खरी-खोटी? बोले- नई फिल्म पर ऐसे हक जताते हैं, जैसे

Varun Grover On Ramayan Actors: फेमस राईटर और गीतकार वरुण ग्रोवर ने रामानंद सागर के प्रतिष्ठित टीवी शो 'रामायण' के स्टार्स की कड़ी आलोचना की है। वरुण ने नितेश तिवारी की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'रामायण' को लेकर टीवी शो के कलाकारों से की जा रही लगातार कमेंट्स पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया X पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इसे उन कलाकारों का 'हक जताने वाला रवैया' बताया और कहा कि वे नई फिल्म पर ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मानो जैसे वे खुद उन पौराणिक किरदारों के असली अवतार हों जिन्हें उन्होंने कभी पर्दे पर निभाया था।