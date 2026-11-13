नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता के MeToo आरोपों पर फिर छिड़ी बहस, महेश मांजरेकर बोले- नाना को बेवजह झेलना पड़ा सबकुछ

मांजरेकर ने कहा कि कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि जब सभी उनका समर्थन कर रहे हों, तब कोई एक व्यक्ति उनके पक्ष में खड़ा न हो तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि इस पुराने विवाद को बिना किसी वजह के तूल दिया गया, जिसके कारण नाना पाटेकर को बहुत कुछ झेलना पड़ा। उनके अनुसार, सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति की अपनी अलग राय होती है और इस पर कुछ नहीं किया जा सकता।