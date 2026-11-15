Saptahik Rashifal 16-22 November 2026: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह? किसे मिलेगा धन और किसे उठानी पड़ेगी परेशानी

नई शुरुआत करने का सबसे अच्छा समय है। रिश्तों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। आंतरिक ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए ध्यान करें। सप्ताह के अंत में किसी उत्सव में हिस्सेदारी होगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यक्तिगत और पेशेवर मामलों में बीते कल को पीछे छोड़ नई शुरुआत करेंगे। कार्य से जुड़ी यात्रा सफल एवं लाभदायक रहेगी। तन, मन और आत्मा सामंजस्य में रहेंगे। संतुष्टि का अनुभव करेंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी और निजी संबंधों में प्रेम महसूस करेंगे। भौतिक, रचनात्मक और सांसारिक पहलुओं से लाभ हासिल होगा। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं अब सफलता की ओर बढ़ेंगी। इस सप्ताह आपका शुभ अंक 1 है और शुभ रंग चेरी रेड है।