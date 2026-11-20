सनातन परंपरा में देवउठनी एकादशी को मांगलिक कार्यों की शुरुआत का विशेष पर्व माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से योगनिद्रा में गए श्री हरि कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते है। इसके साथ चातुर्मास का समापन होता है और विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, गृह आरंभ तथा अन्य शुभ संस्कारों के आयोजन का रास्ता खुल जाता है। 20 नवंबर शुक्रवार को रवि योग में देव प्रबोधन होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला के अनुसार, देवउठनी एकादशी से ही मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाते हैं। विशेष रूप से विवाह संस्कार के लिए देव प्रबोधन को जरूरी माना गया है। यही वजह है कि इस तिथि का धार्मिक और सामाजिक, दोनों दृष्टियों से विशेष महत्व है।