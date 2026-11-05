Dhanteras 2026: धनतेरस पर किस समय खरीदें सोना-चांदी और बर्तन? ज्योतिषाचार्य ने बताया खरीदारी का शुभ मुहूर्त

Dhanteras Shopping Muhurat: दीपों का पर्व इस बार तिथियों के संयोग के चलते छह दिनों तक घर-आंगन में खुशियों और समृद्धि की रोशनी बिखेरेगा। पर्व की शुरुआत शुक्रवार 6 नवंबर को धन त्रयोदशी से होगी और 11 नवंबर बुधवार को भाई दूज के साथ इसका समापन होगा। धनतेरस (Dhanteras 2026) पर जहां भगवान धन्वंतरि के प्राकट्‌योत्सव के साथ आरोग्य की कामना होगी, वहीं माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा कर सुख-समृद्धि की मंगल कामना की जाएगी। शाम को यम दीपदान कर परिवार की सुख शांति और अकाल मृत्यु से रक्षा की प्रार्थना भी की जाएगी।