छोटी दिवाली कब मनाई जाएगी? 7 या 8 नवंबर, जानें नरक चतुर्दशी और दीपदान का सही मुहूर्त

किवदंती है कि, नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने अपनी ताकत के दम पर 16 हजार महिलाओं को बंदी बना लिया था। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं और ऋषि-मुनियों ने भगवान श्रीकृष्ण से मदद मांगी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया और सभी 16 हजार महिलाओं को उसकी कैद से आजाद कराया। नरकासुर के अंत की खुशी में लोगों ने अपने घरों में दीप जलाए और खुशियां मनाईं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तभी से नरकासुर के वध की खुशी में छोटी दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसी वजह से इस त्योहार को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है।