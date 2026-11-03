Diwali 2026 Calendar : धनतेरस से भाई दूज तक, जानें दिवाली के सभी पर्वों की खासियत

2026 की दिवाली इसलिए भी खास हो गई है क्योंकि इसबार महापर्व के दौरान सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। 8 नवंबर के साथ ही 9 नवंबर को भी अमावस्था तिथि। सोमवार का दिन होने से यह सोमवती अमावस्या रहेगी। कार्तिक माह में आने से इसका महत्व बढ़ गया है। कई श्रद्धालु तीर्थ स्थलों पर स्नान करने पहुंचेंगे। दिवाली की पड़वा होने के कारण कई लोग इस दिन गोवर्धन पूजा का आयोजन भी करेंगे, हालांकि ज्यादातर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम अगले दिन ही होंगे।