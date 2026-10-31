Ravi Pushya : समृद्धि के साथ सम्मान भी दिला सकता है ये योग, श्रेष्ठ दिन बना रविवार

Ravi Pushya Yoga : संतान की सुख-समृद्धि और लंबी उम्र की कामना लेकर माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। 1 नवंबर को किए जाने वाले पूजन में महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर निर्जला व्रत खोलेंगी। इस साल अहोई अष्टमी के साथ ही रवि पुष्य योग का शुभ संयोग भी आएगा। यानी जहां एक ओर माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी, वहीं दूसरी और बाजारों में भी खरीदारी को लेकर रौनक रहेगी। रवि पुष्य योग का अष्टमी के साथ सप्तमी तिथि का संयोग भी बन रहा है। इसे आर्थिक समृद्धि के साथ यशकारक भी कहा जाता है।