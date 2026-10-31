Misophonia: खाना चबाने या सांस लेने की आवाज से चिढ़ जाते हैं, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए क्या है मिसोफोनिया और क्यों होती है यह समस्या

मिसोफोनिया का सीधा मतलब होता है- आवाजों से नफरत। यह सिर्फ सामान्य आवाज से होने वाली परेशानी नहीं है, बल्कि कुछ खास तरह की रोजमर्रा की आवाजों (जिसे 'ट्रिगर साउंड्स' कहते हैं) पर दिमाग की एक अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया है। वेबएमडी के मुताबिक, जब कोई व्यक्ति ऐसी आवाजें सुनता है, तो उसके दिमाग का 'फाइट ऑर फ्लाइट' (लड़ो या भागो) वाला सिस्टम अचानक एक्टिव हो जाता है। यानी शरीर को ऐसा खतरा महसूस होता है जैसे सामने कोई बड़ी आफत आ गई हो। यही वजह है कि ऐसी आवाजें सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हथेलियों में पसीना आने लगता है और काबू से बाहर गुस्सा आने लगता है।