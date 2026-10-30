Autophony: कान में अपनी ही आवाज गूंजती हुई क्यों सुनाई देती है? जॉन हॉपकिंस मेडिसिन से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के अनुसार, हमारे कान का मध्य भाग (Middle Ear) गले और नाक के पिछले हिस्से से एक बेहद बारीक नली द्वारा जुड़ा होता है, जिसे यूस्टेशियन ट्यूब (Eustachian Tube) कहते हैं। इस ट्यूब का मुख्य काम कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा के दबाव को बराबर रखना और नमी को बाहर निकालना है। आमतौर पर यह ट्यूब बंद रहती है और केवल निगलने या जम्हाई लेने के वक्त ही खुलती है। लेकिन जब किसी वजह से यह ट्यूब सामान्य स्थिति के उलट हमेशा या जरूरत से ज्यादा खुली रह जाती है, तो हवा का सीधा रास्ता नाक और गले से होते हुए सीधे कान के पर्दे तक पहुंच जाता है। स्टैनफोर्ड हेल्थ केयर की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, इस खुली हुई ट्यूब के कारण इंसान को अपनी ही आवाज, सांस और शरीर के अंदरूनी मूवमेंट बेहद तेज और गूंजते हुए सुनाई देने लगते हैं।