दिमाग हर सेकंड 15 बार बदलता है नजरिया! छिपी और दिखने वाली तस्वीरों पर कैसे काम करता है हमारा ब्रेन?

Brain Research: वैज्ञानिकों के एक हालिया अध्ययन से यह खुलासा हुआ है कि हमारा दिमाग प्रति सेकंड लगभग 15 बार दिखने वाली और छिपी हुई जानकारी के बीच तेजी से स्विच करता है। सरल शब्दों में हमारा दिमाग एक ही समय में दोनों ही छवियों की जानकारी को सक्रिय रूप से प्रोसेस कर रहा होता है और उनके बीच बिजली की गति से स्विच करता रहता है। जब हमें यह लगता है कि हम अपनी आंखों से दुनिया को बिल्कुल साफ और स्थिर देख रहे हैं, तब भी हमारा दिमाग यह खेल खेल रहा होता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले की यह रिसर्च रोजमर्रा की जिंदगी, सेहत और भविष्य की तकनीक को प्रभावित कर सकती है।