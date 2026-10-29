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Tongue Color and Liver Disease: जीभ का रंग और बनावट दे सकते हैं लिवर की बीमारियों के संकेत, वैरीवेल हेल्थ से जानें बचने के उपाय

Tongue Color and Liver Disease: क्या आपकी जीभ का रंग और बनावट बदल रही है? एनसीबीआइ और वैरीवेल हेल्थ के अनुसार जानिए लिवर खराब होने के शुरुआती संकेत, जीभ पर दिखने वाले लक्षण और लिवर को स्वस्थ रखने के उपाय।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 29 Oct 2026, 12:05 PM IST

Person checking tongue for signs of liver disease and health issues

जीभ का बदला हुआ रंग और टेक्सचर लिवर की अंदरूनी सेहत का बड़ा संकेत हो सकता है, इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Tongue Color and Liver Disease: कभी आईने में खड़े होकर अपनी जीभ पर नजर डाली है क्या? शायद नहीं। हम दांत चमकाने और मुंह की बदबू भगाने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन जीभ को एकदम भूल जाते हैं। जबकि सच तो यह है कि हमारी जीभ सेहत का एक ऐसा खुला दस्तावेज है, जो अंदर चल रही गड़बड़ियों की पोल खोल सकती है। लिवर में अगर समस्या चल रही हो, तो उसके शुरुआती संकेत हमारी जीभ के रंग और बनावट पर साफ दिखने लगते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं?

जीभ से कैसे चलता है लिवर की सेहत का पता?

एनसीबीआइ के मुताबिक, जब आपका लिवर अंदर से थकने लगता है या ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो शरीर में टॉक्सिन्स (गंदगी) जमा होने लगते हैं। इसका असर सीधे पाचन और मुंह की सेहत पर पड़ता है। क्रॉनिक लिवर डिजीज या सिरोसिस जैसी गंभीर स्थितियों में मुंह सूखने लगता है और शरीर जरूरी पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता। बस यहीं से जीभ का हुलिया बदलने लगता है।

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लिवर की खराबी के वे 4 बड़े संकेत जो जीभ पर दिखते हैं

  • ज्यादा लाल और चिकनी जीभ- अगर आपकी जीभ बिल्कुल चिकनी हो गई है और उस पर छोटे-छोटे दाने (पैपिला) गायब होकर वह कांच जैसी लाल चमक रही है, तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। यह शरीर में विटामिन बी, आयरन या फॉलिक एसिड की भारी कमी का इशारा है, जो अक्सर खराब लिवर के कारण होता है।
  • मोटी सफेद परत- सुबह उठने पर जीभ पर हल्की परत दिखना आम है, लेकिन अगर उस पर हमेशा मोटी सफेद तह जमी रहती है, तो यह पाचन तंत्र के ठप होने और कमजोर इम्यूनिटी का सबूत है। ऐसे में मुंह में फंगल इंफेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता है।
  • जीभ या आसपास पीलापन- जब लिवर में दिक्कत बढ़ती है तो शरीर में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। इसका असर सिर्फ आंखों और पेशाब पर नहीं, बल्कि जीभ के आसपास और मुंह के अंदरूनी हिस्सों पर हल्के पीले रंग के रूप में साफ नजर आता है।
  • जीभ पर गहरी दरारें और सूखापन- लिवर की बीमारियों या अंदरूनी सूजन की वजह से मुंह की लार ग्रंथियां सुस्त पड़ जाती हैं। नतीजा यह होता है कि जीभ पर दरारें पड़ने लगती हैं, वह खुरदरी हो जाती है और हमेशा सूखापन महसूस होता है।

लिवर को बचाने और जीभ के इन संकेतों को सुधारने के उपाय

वैरीवेल हेल्थ के अनुसार, अगर आपको अपनी जीभ में ऐसे बदलाव दिख रहे हैं, तो बिना डरे डॉक्टर से मिलें और अपनी जीवनशैली में ये बदलाव तुरंत लाएं;

  • थाली में हरी सब्जियां, ताजे फल और फाइबर से भरी चीजें शामिल करें।
  • भरपूर पानी पीने पिएं ।
  • अल्कोहल से दूरी बनाएं।
  • जीभ का रंग अजीब हो रहा है, लगातार थकान है या मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ है, तो किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से तुरंत जांच करवाएं।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

29 Oct 2026, 12:05 PM IST

Published on:

Hindi News / Health / Tongue Color and Liver Disease: जीभ का रंग और बनावट दे सकते हैं लिवर की बीमारियों के संकेत, वैरीवेल हेल्थ से जानें बचने के उपाय

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