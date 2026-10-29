Tongue Color and Liver Disease: जीभ का रंग और बनावट दे सकते हैं लिवर की बीमारियों के संकेत, वैरीवेल हेल्थ से जानें बचने के उपाय

Tongue Color and Liver Disease: कभी आईने में खड़े होकर अपनी जीभ पर नजर डाली है क्या? शायद नहीं। हम दांत चमकाने और मुंह की बदबू भगाने पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन जीभ को एकदम भूल जाते हैं। जबकि सच तो यह है कि हमारी जीभ सेहत का एक ऐसा खुला दस्तावेज है, जो अंदर चल रही गड़बड़ियों की पोल खोल सकती है। लिवर में अगर समस्या चल रही हो, तो उसके शुरुआती संकेत हमारी जीभ के रंग और बनावट पर साफ दिखने लगते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचाव के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं?