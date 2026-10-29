Night Leg Cramps: रात को सोते समय अचानक अकड़ जाती है पैर की नस? मेयो क्लिनिक से जानें पिंडली में ऐंठन की वजह

Night Leg Cramps: कई बार रात को गहरी नींद में होते हैं और अचानक पैर की पिंडली (calf muscle) में ऐसा भयानक खिंचाव या दर्द उठता है कि चीख निकल जाती है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे नस बिल्कुल पत्थर हो गई हो। अगर आप सीधे खड़े होने की कोशिश करें, तो पैर सुन्न और कड़क महसूस होता है। बीच रात में इस तरह की अकड़न (जिसे मेडिकल भाषा में नाइट लेग क्रैम्प्स कहते हैं) नींद तो खराब करती ही है, साथ ही अगला दिन भी दर्द में निकाल देती है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।