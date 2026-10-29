Night Leg Cramps: रात को सोते समय अचानक अकड़ जाती है पैर की नस? मेयो क्लिनिक से जानें पिंडली में ऐंठन की वजह

रात को सोते समय पैर की पिंडली में अचानक उठने वाला दर्द और जकड़न (Night Leg Cramps) बहुत आम है, जिसे सही स्ट्रेचिंग और पानी की मात्रा बढ़ाकर ठीक किया जा सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Night Leg Cramps: कई बार रात को गहरी नींद में होते हैं और अचानक पैर की पिंडली (calf muscle) में ऐसा भयानक खिंचाव या दर्द उठता है कि चीख निकल जाती है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे नस बिल्कुल पत्थर हो गई हो। अगर आप सीधे खड़े होने की कोशिश करें, तो पैर सुन्न और कड़क महसूस होता है। बीच रात में इस तरह की अकड़न (जिसे मेडिकल भाषा में नाइट लेग क्रैम्प्स कहते हैं) नींद तो खराब करती ही है, साथ ही अगला दिन भी दर्द में निकाल देती है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
मेयो क्लिनिक के मुताबिक, इसके पीछे कुछ आम वजहें होती हैं, जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी होती हैं;
अमेरिकन फैमिली फिजिशियन के मुताबिक जिस पैर में खिंचाव आया है, उसे एकदम सीधा फैला लें और पैर के पंजे को अपने हाथों से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। इससे कड़क हुई नस तुरंत ढीली पड़ती है। सरसों या किसी भी तेल से हल्के हाथों से पिंडली की मालिश करें। इससे वहां का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और दर्द भाग जाता है। एक गिलास गुनगुना पानी पीने से शरीर की नसों को अंदर से राहत मिलती है।
अगर आपके साथ भी कभी-कभार ऐसा होता है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यह दर्द रोज-रोज की कहानी बन जाए या पैर में लगातार सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो, तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर चेकअप करवा लेना ही समझदारी है। सेहत से जुड़ी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर हम बिना किसी टेंशन के चैन की नींद सो सकते हैं!
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