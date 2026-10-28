Karwa Chauth Fast During Periods: पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहती है Doctors की सलाह

सरगी में संतुलित आहार लें, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन, ताजे फल और पर्याप्त तरल पदार्थ (जैसे नारियल पानी या छाछ) शामिल हों। बहुत ज्यादा चाय-कॉफ़ी, तली-भुनी चीजें और अत्यधिक नमकीन खाने से बचें, क्योंकि इससे प्यास और ज्यादा लगती है। इस दिन शरीर को ज्यादा थकाएं नहीं, ठंडी जगह पर रहें और भारी-भरकम काम करने से बचें। जब व्रत खोलें, तो सबसे पहले सादा पानी या ओआरएस (ORS) पिएं, उसके कुछ देर बाद हल्का और सुपाच्य भोजन लें।