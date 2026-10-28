28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Karwa Chauth Fast During Periods: पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहती है Doctors की सलाह

Karwa Chauth During Periods: पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का निर्जला व्रत रखना चाहिए या नहीं? जानिए गाइनेकोलॉजिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय, संभावित जोखिम और सेहत से जुड़ी जरूरी सावधानियां।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Updated: 28 Oct 2026, 2:29 PM IST

पीरियड्स के दौरान महिला करवा चौथ की थाली पकड़े हुए, सेहत और व्रत से जुड़ी जानकारी।

पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत रखते समय सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Karwa Chauth During Periods: करवा चौथ का त्योहार आते ही महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं, खासकर तब जब व्रत के दिन ही पीरियड्स (मासिक धर्म) शुरू हो जाएं। ऐसे में मन में असमंजस होना स्वाभाविक है कि इस स्थिति में व्रत रखें या नहीं। आइए, पत्रिका की खास बातचीत के दौरान मेडिकल एक्सपर्ट्स की दी गई सलाह से जानते हैं कि इस दौरान सेहत का ध्यान कैसे रखा जाए।

मेडिकल साइंस के हिसाब से पीरियड्स में करवा चौथ व्रत रखना सही है?

डॉ. सीमा गोयल के मेडिकल नजरिए से देखें तो पीरियड्स खुद व्रत रखने से रोकने की कोई वजह नहीं हैं। एक स्वस्थ महिला के लिए पीरियड्स में एक दिन का व्रत आम तौर पर पूरी तरह से सुरक्षित है। पीरियड्स एक सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं। हालांकि, इस दौरान व्रत या पूजा को लेकर जो रोक-टोक की जाती है, वह सामाजिक या धार्मिक मान्यता है, मेडिकल नहीं।

Karwa Chauth Fast 2026: आस्था के साथ सेहत का भी रखें ध्यान

डॉ. रितु का मानना है कि पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत रखना या न रखना पूरी तरह से धार्मिक आस्था और महिला का अपना व्यक्तिगत फैसला है। मेडिकल साइंस में मासिक धर्म के दौरान व्रत रखने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, लंबे समय तक पानी न पीने से डिहाइड्रेशन, कमजोरी और चक्कर आने का खतरा बढ़ सकता है, खासकर तब जब शरीर में पहले से ही कमजोरी या अधिक रक्तस्राव हो।

इसलिए महिलाओं को अपनी शारीरिक क्षमता को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कमजोरी ज्यादा लगे, ब्लीडिंग अधिक हो या चक्कर आएं, तो जबरदस्ती व्रत खींचने के बजाय तुरंत व्रत खोल देना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। याद रखें, किसी भी कर्मकांड या व्रत से कहीं बढ़कर आपका अपना स्वास्थ्य है।

Karwa Chauth Fast 2026: मानसिक संतुलन और सही निर्णय

डॉ. आस्था ढींगरा का कहना है कि मेडिकल दृष्टि से मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना हर महिला के लिए वर्जित नहीं है, पीरियड्स अपने आप में उपवास के लिए कोई चिकित्सकीय मनाही नहीं हैं। हालांकि, करवा चौथ के निर्जला व्रत में डिहाइड्रेशन और कमजोरी का जोखिम रहता है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार, अपनी इच्छा और आस्था से लिया गया निर्णय बाहरी दबाव से लिए गए फैसले से कहीं ज्यादा बेहतर और संतोषजनक होता है।

इसलिए हर महिला को अपनी शारीरिक स्थिति और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ही व्रत का फैसला लेना चाहिए। मासिक धर्म जैसी प्राकृतिक प्रक्रिया को लेकर मन में किसी तरह का हीनभाव या अपराधबोध नहीं पालना चाहिए। आस्था हमेशा मन को संबल देती है, शरीर को सजा देने के लिए नहीं होती यही स्वस्थ परंपरा और सशक्त सोच की असली पहचान है।

किन महिलाओं को सावधानी रखनी चाहिए या करवा चौथ व्रत मॉडिफाई करना चाहिए?

  • जिन्हें हैवी पीरियड्स या एनीमिया की शिकायत है।
  • डायबिटीज की मरीज, खासकर जो इंसुलिन या खास दवाइयां लेती हैं।
  • लो ब्लड बीपी, किडनी स्टोन या बार-बार यूरिन इन्फेक्शन (UTI) से परेशान महिलाएं।
  • प्रेग्नेंट या स्तनपान कराने वाली महिलाएं (डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल व्रत न रखें)।
  • जो महिलाएं नियमित दवाइयां लेती हैं या जिन्हें ईटिंग डिसऑर्डर की पुरानी समस्या रही है।

करवा चौथ पर सेहतमंद रहने के लिए काम की बातें

सरगी में संतुलित आहार लें, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन, ताजे फल और पर्याप्त तरल पदार्थ (जैसे नारियल पानी या छाछ) शामिल हों। बहुत ज्यादा चाय-कॉफ़ी, तली-भुनी चीजें और अत्यधिक नमकीन खाने से बचें, क्योंकि इससे प्यास और ज्यादा लगती है। इस दिन शरीर को ज्यादा थकाएं नहीं, ठंडी जगह पर रहें और भारी-भरकम काम करने से बचें। जब व्रत खोलें, तो सबसे पहले सादा पानी या ओआरएस (ORS) पिएं, उसके कुछ देर बाद हल्का और सुपाच्य भोजन लें।

राउंड हो या ओवल फेस, हर चेहरे के लिए होती है अलग कंटूरिंग, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

ये भी पढ़ें
Face Contouring
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

28 Oct 2026, 2:29 PM IST

Published on:

Hindi News / Health / Karwa Chauth Fast During Periods: पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहती है Doctors की सलाह

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

World Stroke Day 2026: अचानक बोलने में लड़खड़ाहट या शरीर के एक तरफ कमजोरी, मेयो क्लिनिक से जानें स्ट्रोक में हर मिनट क्यों है जरूरी?

World Stroke Day brain stroke symptoms FAST formula and golden hour importance in Hindi
स्वास्थ्य

Safe Diet After Nirjala Vrat: व्रत खोलने का सही तरीका क्या है? डॉक्टर से जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

खुशहाल महिला हाथ में चलनी लिए चांद देखने के बाद पानी पीकर करवा चौथ का निर्जला व्रत खोल रही है।
स्वास्थ्य

Karwa Chauth 2026: सरगी से लेकर बच्चे की देखभाल तक, ऑस्ट्रेलियन ब्रेस्टफीडिंग एसोसिएशन से जानें छोटे बच्चों वाली महिलाएं कैसे रखें व्रत

छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए उदास या परेशान मां, जो करवा चौथ के व्रत और बच्चे की देखभाल के बीच संतुलन बना रही है।
स्वास्थ्य

बिना किसी वजह के कान लाल होने के साथ गर्म लगे तो क्या करें? वेबएमडी से जानें Red Ear Syndrome

किसी व्यक्ति की क्लोज-अप फोटो जो कान पर हाथ रखे हुए हो, जिसमें कान लाल रंग से हाइलाइटेड/गर्म नजर आ रहा हो।
स्वास्थ्य

Sleep Paralysis: सोते समय अचानक डर लगना और बोल न पाना, क्लीवलैंड क्लिनिक ने बताया हो सकता है स्लीप पैरालिसिस का संकेत

A person waking up with sudden fear and chest pressure experiencing sleep paralysis in bed
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.