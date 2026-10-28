Safe Diet After Nirjala Vrat: व्रत खोलने का सही तरीका क्या है? डॉक्टर से जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

After Karwa Chauth Fast: पूरे दिन बिना अन्न और जल के रहने के बाद जब शाम को चांद देखकर व्रत खोला जाता है, तो उत्साह सबसे अलग होता है। लेकिन इस खुशी में अक्सर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं चांद देखते ही एक साथ बहुत सारा खाना या तली-भुनी चीजें खा लेना। दिनभर शांत रहे पेट पर अचानक भारी खाने का लोड डालना एसिडिटी, ब्लोटिंग और पेट दर्द की बड़ी वजह बन सकता है। आइए जानते हैं कि व्रत खोलने के बाद (पारण के समय) पेट को बिना तकलीफ दिए सही और पौष्टिक डाइट कैसे ली जाए।