Explainer: आलू खाते हैं तो ये बात जरूर समझें, क्यों जामुनी रंग का आलू आपकी हेल्थ के लिए जरूरी

कुफरी जमुनिया का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि किसान इसे कितनी आसानी और भरोसे के साथ उगाते हैं और ग्राहक इसे कितना खरीदते हैं। कुफरी जमुनिया की प्रति हेक्टेयर 32-35 टन की पैदावार होती है। 90 दिनों के समय में किए गए स्टेशन ट्रायल्स में इसने लगभग 49 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार दर्ज की। इन ट्रायल्स में लगभग 90 प्रतिशत उपज को बाजार में बिक्री योग्य श्रेणी में रखा गया। इस किस्म को उत्तर भारतीय मैदानी क्षेत्रों में उगाने की सलाह दी गई है। बताया जाता है कि इसकी भंडारण क्षमता भी अच्छी है। यहां से देखने पर सबकुछ अच्छा लगता है, लेकिन ट्रायल परफॉर्मेंस से यह पक्का नहीं होता कि सभी खेतों में एक जैसे नतीजे मिलेंगे। व्यावसायिक स्तर पर इसे अपनाना बीजों की उपलब्धता, स्थानीय जलवायु और खेती की परिस्थितियों, उत्पादन लागत, बाजार मूल्य तथा इस बात पर निर्भर करेगा कि किसानों को स्थापित किस्मों की जगह इसे उगाने में कितना आर्थिक लाभ दिखाई देता है। इसके अलावा, आलू का विशिष्ट रंग भले ही लोगों का ध्यान आकर्षित करे, लेकिन क्या पराठे आदि में इसका स्वाद सामान्य आलू जैसा ही होगा, यह महत्वपूर्ण है। अगर स्वाद बेहतर या पहले जैसा ही लगेगा, तभी लोग इसे खरीदेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसकी उपलब्धता और किफायती कीमत उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी, जितनी इसमें मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा। यदि यह किस्म एक सीमित बाजार तक सिमटकर रह जाती है या इसकी कीमत इतनी अधिक होती है कि कम आय वाले परिवार इसे खरीद नहीं पाते, तो इसका बड़े पैमाने पर लाभ नहीं मिलेगा।