Karwa Chauth Fasting Tips for Pregnant Women: प्रेगनेंसी में रखना है करवा चौथ का व्रत, गायनेकोलॉजिस्ट से जानें किन बातों का ध्यान रखना जरुरी

Karwa Chauth Fasting Tips for Pregnant Women: सुहाग के इस खास त्योहार पर हर महिला चाहती है कि वह पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखे। लेकिन बात जब प्रेगनेंसी की हो, तो मामला सिर्फ आपके अकेले का नहीं बल्कि पेट में पल रहे नन्हें मेहमान की सेहत का भी होता है। करवा चौथ पर लंबे समय तक भूखे-प्यासे रहना यानी निर्जला व्रत करना सामान्य दिनों में तो मुमकिन है, पर गर्भधारण के समय यह जोखिम भरा हो सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, इस दौरान बिना पानी और खाने के रहना मां और बच्चे दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत रखने की सोच रही हैं, तो व्रत रखने से पहले डॉक्टर से जरूर बात कर लें और कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखें।