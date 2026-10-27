जंगल की आग का धुआं बढ़ा सकता है सिर और गर्दन के कैंसर का खतरा, अध्ययन में चौंकाने वाला खुलासा

Wildfire Smoke: हाल के अध्ययनों में जंगल की आग के धुएं और सिर व गर्दन के कैंसर के बढ़ते जोखिम के बीच सीधा संबंध पाया गया है। जंगल की आग के धुएं में सूक्ष्म कणों (पीएम 2.5) की मात्रा बहुत अधिक होती है। इतने छोटे कण होने के कारण हमारी नाक के बाल या फेफड़ों के फिल्टर इन्हें रोक नहीं पाते और सांस लेने पर गले, सिर और गर्दन के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। अमरीका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अन्य शोध संस्थानों के आंकड़ों के अनुसार, जंगल की आग के धुएं के संपर्क में आने से कैंसर होने के खतरा 6 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, जो सामान्य वायु प्रदूषण की तुलना में काफी ज्यादा हो सकता है। इस धुएं में पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन और अन्य कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन बढ़ाते हैं।