Age Regression: डर, तनाव या पुराने सदमे से जुड़ा हो सकता है बचपन जैसा व्यवहार, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए एज रिग्रेशन के संकेत

Age Regression Symptoms: अचानक बिना किसी बड़ी वजह के रोने लगना, बात करते-करते हकलाने या बच्चों जैसी आवाज (Baby Talk) निकालने लगना, या किसी तनाव भरे पल में अंगूठा चूसने जैसा मन करना, ये ऐसी चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक देखने को मिल सकती हैं। जब कोई वयस्क या बड़ा बच्चा तनाव के माहौल में अचानक अपने से बहुत छोटी उम्र के बच्चे जैसा व्यवहार करने लगे, तो चिकित्सा विज्ञान में इसे एज रिग्रेशन (Age Regression) कहा जाता है। यह कोई नाटक या बहाना नहीं है, बल्कि मन और दिमाग का एक सुरक्षा कवच (Defence Mechanism) है। आइए जानते हैं कि Age Regression क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं?