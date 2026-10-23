Jaw Popping: जबड़े से बार-बार आती है चटकने की आवाज? हो सकती है टीएमजे (TMJ) की समस्या, NIDCR से जानें कारण

खाना खाते या उबासी लेते समय जबड़े से आने वाली चटक की आवाज TMJ विकार का शुरुआती संकेत हो सकती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Jaw Popping Hindi: सुबह नाश्ते में सेब काटते ही कान के ठीक पास जबड़े में झटके से चटक की आवाज़ हुई? या फिर दोपहर में काम के बीच लंबी उबासी लेते ही लगा कि जबड़ा किसी गलत जगह जाकर अटक गया है? हम में से ज्यादातर लोग इस आवाज को मामूली मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर यह रोज की आदत बन चुकी है, तो यह टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिऑर्डर (TMJ/TMD) का पहला इशारा हो सकता है। NIDCR (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड क्रेनियोफेशियल रिसर्च) के अनुसार, हमारे जबड़े के जोड़ के बीच एक छोटी सी मुलायम गद्दी (Articular Disc) होती है, जो हड्डी को आपस में रगड़ने से बचाती है।
जब हम मुंह खोलते या चबाते हैं और यह डिस्क अपनी तय जगह से थोड़ा आगे-पीछे फिसलती है, तो एक आवाज (Clicking/Popping) पैदा होती है। कान के बिल्कुल आगे, चेहरे के दोनों तरफ स्थित यह छोटा सा जोड़ हमारे बोलने, चबाने और निगलने की पूरी प्रक्रिया को संभालता है। जब इसमें सूजन या असंतुलन आता है, तो शरीर गंभीर संकेत देने लगता है। आइए समझें कि यह समस्या क्यों होती है, इसके शुरुआती खतरे क्या हैं और इससे राहत कैसे पाई जाए।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, जबड़े की इस आवाज के पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई रोजमर्रा की आदतें और शारीरिक कारण हो सकते हैं;
बिना दर्द के कभी-कभार आने वाली आवाज घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर नीचे दिए गए लक्षण दिखें तो तुरंत दंत चिकित्सक या विशेषज्ञ से सलाह लेंच
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