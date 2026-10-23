Jaw Popping: जबड़े से बार-बार आती है चटकने की आवाज? हो सकती है टीएमजे (TMJ) की समस्या, NIDCR से जानें कारण

Jaw Popping Hindi: सुबह नाश्ते में सेब काटते ही कान के ठीक पास जबड़े में झटके से चटक की आवाज़ हुई? या फिर दोपहर में काम के बीच लंबी उबासी लेते ही लगा कि जबड़ा किसी गलत जगह जाकर अटक गया है? हम में से ज्यादातर लोग इस आवाज को मामूली मानकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर यह रोज की आदत बन चुकी है, तो यह टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिऑर्डर (TMJ/TMD) का पहला इशारा हो सकता है। NIDCR (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड क्रेनियोफेशियल रिसर्च) के अनुसार, हमारे जबड़े के जोड़ के बीच एक छोटी सी मुलायम गद्दी (Articular Disc) होती है, जो हड्डी को आपस में रगड़ने से बचाती है।