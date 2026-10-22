Teeth Grinding: क्या आपको भी है दांत पीसने की आदत, मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

Teeth Grinding: रोज सुबह जब अलार्म बजता है, तो चाय का पहला घूंट पीने से पहले ही कान के पास एक मीठा-मीठा दर्द उठता है। ऐसा लगता है मानो रात भर मुंह से कोई भारी काम किया गया हो। कई बार तो पार्टनर शिकायत करता है कि रात में दांत किटकिटाने की आवाज़ आ रही थी। अगर यह स्थिति आपकी रोज की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, तो इसे साधारण थकान या नींद की कमी मानकर अनदेखा न करें। मेडिकल भाषा में इसे ब्रक्सिज्म (Bruxism) या दांत पीसना कहते हैं। जब हम तनाव में होते हैं या अनजाने में रात में या दिन के समय गहरे ध्यान में होते हैं, तो हमारा जबड़ा अपने आप कसने लगता है। शुरुआत में यह एक छोटी सी आदत जैसी लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह दांतों और चेहरे के ढांचे को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाने लगती है।