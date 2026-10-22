Wonderland Syndrome: आंखों के सामने छोटी-बड़ी दिखने लगती हैं चीजें, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें क्या है यह वंडरलैंड सिंड्रोम

Wonderland Syndrome: क्या कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से आपके सामने रखा कॉफी का कप जरूरत से ज्यादा बड़ा या बहुत छोटा दिखने लगे? या फिर आपके हाथ-पैर आपको अपने सामान्य आकार से अजीब तरह से छोटे या बड़े महसूस होने लगें? यह कोई जादू या किसी फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसे एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम (AIWS) कहा जाता है। यह स्थिति सीधे तौर पर आपकी देखने की क्षमता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करती है जो यह तय करता है कि आप अपनी दुनिया और शरीर को कैसे महसूस करते हैं। आइए जानते है इसके कारण और लक्षण क्या हैं?