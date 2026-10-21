कपड़े, बेल्ट या लंबे समय तक बैठने से त्वचा पर सूजन और पित्ती? हो सकती है Delayed Pressure Urticaria, डर्मनेट जानें लक्षण

टाइट कपड़ों या बेल्ट के दबाव के कई घंटों बाद, डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया के कारण त्वचा पर दर्दनाक सूजन और लाल निशान उभर सकते हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Delayed Pressure Urticaria: जिंस का टाइट बटन, कमर पर कसी हुई बेल्ट, कंधे पर भारी बैग की पट्टी या फिर दफ्तर में घंटों एक ही कुर्सी पर बैठने के बाद जब आप कपड़े बदलते हैं, तो क्या त्वचा पर लाल, सूजे हुए निशान और तेज दर्द महसूस होता है? अक्सर लोग इसे आम एलर्जी या कपड़े का निशान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह सूजन दबाव हटने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 4 से 6 घंटे बाद उभरती है और दिन भर परेशान करती है, तो यह साधारण समस्या नहीं है। चिकित्सा की दुनिया में इसे डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया (Delayed Pressure Urticaria) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह स्थिति क्या है और आपको कब सावधान होने की जरूरत है।
डर्मनेट के अनुसार, आमतौर पर एलर्जी या चकत्ते किसी चीज के संपर्क में आते ही दिख जाते हैं। लेकिन इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती इसका देर से आना है। जब त्वचा के किसी हिस्से पर लगातार दबाव पड़ता है जैसे सॉक्स की टाइट इलास्टिक, कसा हुआ पैंट का नाड़ा, लंबे समय तक खड़े रहने से पैरों के तलवों पर दबाव, या हाथों से भारी सामान उठाना तब उस वक्त तो शायद कुछ न दिखे। लेकिन दबाव हटने के 4 से 6 घंटे बाद उस जगह पर भारी सूजन, लालिमा, दर्द और खुजली या जलन शुरू हो जाती है। यह सूजन 8 से 72 घंटे तक बनी रह सकती है।
इस समस्या को सही समय पर पहचानना बहुत जरूरी है ताकि यह आपकी दिनचर्या को प्रभावित न करे;
इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी (आईजेडीवीएल) के मुताबिक, लोग अक्सर साधारण एंटी-एलर्जी दवाइयां खाकर इसे दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस स्थिति में आम दवाइयां पूरी तरह असर नहीं दिखा पातीं। इसलिए जीवनशैली में कुछ छोटे-छोटे बदलाव आपकी बहुत मदद कर सकते हैं;
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