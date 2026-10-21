कपड़े, बेल्ट या लंबे समय तक बैठने से त्वचा पर सूजन और पित्ती? हो सकती है Delayed Pressure Urticaria, डर्मनेट जानें लक्षण

Delayed Pressure Urticaria: जिंस का टाइट बटन, कमर पर कसी हुई बेल्ट, कंधे पर भारी बैग की पट्टी या फिर दफ्तर में घंटों एक ही कुर्सी पर बैठने के बाद जब आप कपड़े बदलते हैं, तो क्या त्वचा पर लाल, सूजे हुए निशान और तेज दर्द महसूस होता है? अक्सर लोग इसे आम एलर्जी या कपड़े का निशान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर यह सूजन दबाव हटने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि 4 से 6 घंटे बाद उभरती है और दिन भर परेशान करती है, तो यह साधारण समस्या नहीं है। चिकित्सा की दुनिया में इसे डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया (Delayed Pressure Urticaria) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह स्थिति क्या है और आपको कब सावधान होने की जरूरत है।