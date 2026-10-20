Teeth Braces: टेढ़े-मेढ़े दांतों को सीधा करने के लिए कैसे काम करते हैं ब्रेसेज? AAO से जानें इसको लगवाने से पहले जरुरी बातेें

Teeth Braces: क्या आप भी सोचते हैं कि खाना चबाते समय आपके दांत आपस में टकराते हैं? अगर हां, तो टेढ़े-मेढ़े दांत सिर्फ दिखने में खराब नहीं लगते, बल्कि इनकी ठीक से सफाई नहीं होना, खाना चबाने में दिक्कत और जबड़े में दर्द की परेशानियां भी हो सकती हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा दांतों को सही जगह पर लाने के लिए ब्रेसेज (Braces) सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। आपके घर में कोई ब्रेसेज लगवाने की तैयारी कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले यह जान लेना बहुत काम आएगा कि यह कैसे काम करते हैं और इसके लिए क्या-क्या तैयारी रखनी पड़ती है और ब्रेसेज लगवाने से पहले आपको इससे जुड़ी ये बातें जानना बहुत जरुरी है।