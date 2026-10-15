Dog Bite And Rabies: कुत्ते के काटने के एक महीने बाद किशोर की रेबीज से मौत, WHO और वेबएमडी से जानें इससे बचने के उपाय

Dog Bite And Rabies: बागपत में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने फिर से रेबीज को लेकर लोगों के मन में सवाल खड़ा कर दिया है, करीब एक महीने पहले एक आवारा कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद एक किशोर की रेबीज से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसके परिवार ने इस मामले में न तो कोई मेडिकल इलाज कराया और न ही एंटी-रेबीज का टीका लगवाया। इस घटना के बाद डॉक्टरों ने आम जनता से कड़ी अपील की है कि कुत्ते या किसी भी जानवर के काटने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकल केयर लें, ताकि जान बचाई जा सके। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा तो हमने कई बार किया लेकिन हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ? आइए जानते हैं कि कुत्ते या अन्य किसी जानवर के काटने या खरोचनें पर एंटी-रेबीज वैक्सीन क्यों जरुरी है साथ ही तुरंत क्या करना चाहिए।