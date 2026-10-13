Migraine Fasting Tips: माइग्रेन के मरीजों को व्रत के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, NHF से जानें

National Headache Foundation (राष्ट्रीय सिरदर्द फाउंडेशन) के मुताबिक, जब हम उपवास रखते हैं, तो हमारे शरीर का सामान्य मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। माइग्रेन के मरीजों का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम काफी संवेदनशील होता है, इसलिए शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव भी सिरदर्द को न्योता दे देते हैं। लंबे समय तक कुछ न खाने से खून में ग्लूकोज का स्तर अचानक गिर जाता है। मस्तिष्क को ऊर्जा न मिलने के कारण माइग्रेन की नसें उत्तेजित हो जाती हैं। व्रत में अक्सर लोग पानी पीना भूल जाते हैं या कम पानी पीते हैं। डिहाइड्रेशन दिमाग की नसों में खिंचाव पैदा करता है, जिससे तेज सिरदर्द होने लगता है।कई लोग आम दिनों में चाय या कॉफी के आदी होते हैं। व्रत में अचानक चाय न मिलने या बहुत देर से मिलने पर भी ब्रेन केमिकल्स में बदलाव आता है। व्रत के दौरान सुबह जल्दी उठना, पूजा-पाठ और देर रात तक फलाहार करने से नींद पूरी नहीं हो पाती, जिससे माइग्रेन का खतरा और बढ़ जाता है।