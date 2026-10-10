Bug Bites: मधुमक्खी, चींटी या मकड़ी के काटने पर क्या करें? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें प्राथमिक उपचार और जरूरी सावधानियां

Bug Bites Hindi: अक्सर पार्क में टहलते हुए, पेड़-पौधों के पास काम करते समय या घर में अचानक हमें कोई कीड़ा काट लेता है। मधुमक्खी, चींटी या मकड़ी का काटना आम बात है, लेकिन कई बार इनसे इतनी तेज जलन, सूजन और खुजली होती है कि समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। हेल्थलाइन (Healthline) और क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यादातर कीड़ों के काटने पर सही समय पर प्राथमिक उपचार (First Aid) मिल जाए तो घर पर ही राहत मिल जाती है। आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए।