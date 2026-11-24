Cleveland Clinic के मुताबिक यह आमतौर पर 10 साल से छोटे बच्चों में दिखता है और शुरुआत की औसत उम्र करीब 7 साल है। स्कूल जाने वाले करीब 1 से 4 प्रतिशत बच्चों में यह होता है, पर विशेषज्ञों को लगता है कि असल संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी कई बार पहचान ही नहीं हो पाती। लडकियों में यह थोडा ज्यादा देखा जाता है। परिवार में माइग्रेन का इतिहास होने पर जोखिम बढता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस समस्या वाले 65 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों के माता-पिता या भाई-बहन में से किसी को माइग्रेन रहा है।