लक्षण, खान-पान और नींद की डायरी रखने से ट्रिगर पहचानना आसान हो सकता है Abdominal Migraine- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Abdominal Migraine Hindi: कई घरों में यह दृश्य आम है। बच्चा स्कूल से आकर या खेलते-खेलते अचानक पेट पकडकर बैठ जाता है। चेहरा पीला पड जाता है, खाने का मन नहीं करता और कभी उल्टी भी हो जाती है। मां-बाप गैस या कब्ज की दवा सोचते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, पर कुछ घंटों बाद दर्द अपने आप थम जाता है और बच्चा फिर से खेलने लगता है। कुछ हफ्तों या महीनों बाद वही कहानी दोहराई जाती है। ऐसे में एक संभावना Abdominal Migraine (एब्डॉमिनल माइग्रेन) की भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है?
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार यह माइग्रेन से जुडी एक स्थिति है, जिसमें पेट में मध्यम से तेज दर्द के दौरे पडते हैं। नाम में माइग्रेन है, पर इसमें सिरदर्द जरूरी नहीं होता। American Migraine Foundation इसे बच्चों में पाया जाने वाला माइग्रेन का एक उप-प्रकार बताता है। यह वयस्कों में भी हो सकता है, लेकिन उनमें दुर्लभ माना जाता है।
Cleveland Clinic के मुताबिक यह आमतौर पर 10 साल से छोटे बच्चों में दिखता है और शुरुआत की औसत उम्र करीब 7 साल है। स्कूल जाने वाले करीब 1 से 4 प्रतिशत बच्चों में यह होता है, पर विशेषज्ञों को लगता है कि असल संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इसकी कई बार पहचान ही नहीं हो पाती। लडकियों में यह थोडा ज्यादा देखा जाता है। परिवार में माइग्रेन का इतिहास होने पर जोखिम बढता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस समस्या वाले 65 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों के माता-पिता या भाई-बहन में से किसी को माइग्रेन रहा है।
दौरा अक्सर अचानक शुरू होता है और अचानक ही खत्म हो जाता है। Cleveland Clinic के अनुसार यह एक से 72 घंटे तक चल सकता है और औसतन करीब 17 घंटे रहता है। दो दौरों के बीच बच्चा आमतौर पर पूरी तरह ठीक रहता है, और यह अंतर कई हफ्तों से कई महीनों तक का हो सकता है।
इसकी सही वजह अभी पता नहीं है। प्रमुख अनुमान यह है कि ऐसे लोगों का तंत्रिका तंत्र जरूरत से ज्यादा संवेदनशील होता है। तनाव या मोशन सिकनेस जैसी स्थितियों में शरीर कुछ रासायनिक संदेशवाहकों को असामान्य रूप से छोडता है, और सेरोटोनिन के पेट दर्द में भूमिका निभाने की बात कही जाती है। हर बच्चे के ट्रिगर अलग हो सकते हैं, पर आम ट्रिगर ये बताए गए हैं;
अगर दौरे में बच्चे को कई बार उल्टी हो जाए तो डॉक्टर को तुरंत बताएं, क्योंकि पानी की कमी का खतरा रहता है। सामान्य सावधानी के तौर पर, तेज बुखार, उल्टी में खून, मल में खून, लगातार बढता दर्द या बच्चे का बहुत सुस्त हो जाना भी जल्द जांच की वजह है।
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