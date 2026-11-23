क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कान के नीचे और आगे लार बनाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। इसके आसपास की नसें लार बनाने का काम भी संभालती हैं और पसीने की ग्रंथियों का भी। ऑपरेशन या चोट में ये नसें क्षतिग्रस्त हो जाएं तो ठीक होते समय कई बार गलत रास्ते पर जुड़ जाती हैं। नतीजा यह कि खाने का स्वाद मिलते ही जो संकेत लार के लिए जाना चाहिए, वह पसीने की ग्रंथियों तक पहुंच जाता है। अधिकतर मामलों में वजह पैरोटिड ग्रंथि की सर्जरी होती है। कुछ अध्ययनों के मुताबिक ऐसी सर्जरी के बाद 30 से 50 प्रतिशत लोगों में यह समस्या विकसित हो सकती है। जबड़े के फ्रैक्चर की मरम्मत, गर्दन की लिम्फ नोड सर्जरी या चेहरे पर लगी चोट से भी यह हो सकती है। यह पुरुषों और महिलाओं में बराबर पाई जाती है।