Digital Mucous Cyst Cause: सुबह ब्रश करते समय या हाथ धोते समय अचानक नजर पड़ती है। उंगली के आखिरी हिस्से पर, नाखून के पास, एक छोटी सी गांठ, चमकदार और ऐसी कि रोशनी उसके आर-पार जाती दिखे। छूने पर दर्द नहीं, पर देखने में अजीब। ज्यादातर लोग दो में से एक काम करते हैं। या तो इंटरनेट पर उंगली में पानी की गांठ ढूंढते हैं, या फिर घर की सुई ढूंढने लगते हैं ताकि उसमें भरे हुए पानी को निकल दें और सोचते हैं कि अब सही हो जाएगी। लेकिन हर बार इसको हल्के में लेना भी सही नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसको डिजिटल म्यूकस सिस्ट (डिजिटल मायक्सॉइड सिस्ट) के नाम से जाना जाता है। आइए इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानते हैं।