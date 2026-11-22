Digital Mucous Cyst अक्सर नाखून और जोड़ के बीच बनती है। इसे घर पर छेदने की जगह डॉक्टर से जांच कराना सुरक्षित रहता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Digital Mucous Cyst Cause: सुबह ब्रश करते समय या हाथ धोते समय अचानक नजर पड़ती है। उंगली के आखिरी हिस्से पर, नाखून के पास, एक छोटी सी गांठ, चमकदार और ऐसी कि रोशनी उसके आर-पार जाती दिखे। छूने पर दर्द नहीं, पर देखने में अजीब। ज्यादातर लोग दो में से एक काम करते हैं। या तो इंटरनेट पर उंगली में पानी की गांठ ढूंढते हैं, या फिर घर की सुई ढूंढने लगते हैं ताकि उसमें भरे हुए पानी को निकल दें और सोचते हैं कि अब सही हो जाएगी। लेकिन हर बार इसको हल्के में लेना भी सही नहीं है। विज्ञान की भाषा में इसको डिजिटल म्यूकस सिस्ट (डिजिटल मायक्सॉइड सिस्ट) के नाम से जाना जाता है। आइए इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इसे डिजिटल म्यूकस सिस्ट कहते हैं। यह एक छोटी, चमकदार और कैंसर रहित गांठ है, जो अक्सर उंगली या पैर की उंगली में नाखून के पास मिलती है। इसका एक दिलचस्प पहलू यह है कि इसे डॉक्टर pseudocyst (झूठी सिस्ट) भी कहते हैं। असली सिस्ट के चारों तरफ एक पतली परत होती है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। इस गांठ में वह परत नहीं होती। यही बात इसके इलाज को थोड़ा पेचीदा बना देती है।
डर्मनेट के अनुसार, यह किसी को भी हो सकती है, पर सबसे ज्यादा 40 साल और उससे ऊपर के वयस्कों में दिखती है। महिलाओं में यह पुरुषों से लगभग तीन गुना ज्यादा पाई जाती है। Cleveland Clinic का साफ कहना है कि गांठ को खुद से छेदना या निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है। गांठ का सीधा रिश्ता जोड़ की भीतरी परत से होता है। घर की सुई से बना छेद बैक्टीरिया को जोड़ तक पहुंचने का रास्ता दे सकता है। इसके अलावा, सिर्फ तरल निकाल देने से जड़ का इलाज नहीं होता। गांठ आमतौर पर फिर भर जाती है, क्योंकि रिसाव का स्रोत वहीं बना रहता है।
इन स्थितियों में जांच कराना ठीक रहेगा;
इसे पूरी तरह रोकने का कोई साबित तरीका नहीं है। इसकी सटीक वजह अब भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए कोई घरेलू नुस्खा या सावधानी इसके न होने की गारंटी नहीं दे सकती। फिर भी कुछ बातें हैं जो नुकसान और परेशानी को कम कर सकती हैं।
यह गांठ अक्सर ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी पाई जाती है। अगर आपकी उंगलियों के जोड़ों में अकड़न, दर्द या घिसावट जैसे लक्षण हैं, तो उसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से जांच कराएं। इसका मतलब यह नहीं कि जोड़ ठीक रखने से गांठ पक्का नहीं बनेगी, पर जोड़ की समस्या का समय पर इलाज एक समझदारी भरा कदम है।
नाखून से खरोंचना, दांत से काटना या जोर से रगड़ना त्वचा को चोट पहुंचा सकता है और संक्रमण का रास्ता खोल सकता है। यह सुझाव स्रोतों की सीधी भाषा नहीं है, बल्कि "खुद से न छेदें" वाली चेतावनी की स्वाभाविक अगली कड़ी है।
नाखून में नाली बनना, रंग बदलना, दरार पड़ना, गांठ का तेजी से बढ़ना या उसमें दर्द और लालिमा आना, ये संकेत हैं कि अब डॉक्टर को दिखाने का समय है।
इस गांठ की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इलाज के बाद भी यह लौट आती है। Cleveland Clinic के अनुसार सर्जरी में, अगर सर्जन गांठ के साथ उसकी डंडी (stalk) भी निकाल दे, तो दोबारा होने की दर सबसे कम, लगभग 2 प्रतिशत, रहती है। बाकी तरीकों में यह दर 14 से 70 प्रतिशत तक बताई गई है। इसलिए इलाज चुनते समय डॉक्टर से यह जरूर पूछें कि दोबारा होने की संभावना कितनी है और कौन सा तरीका आपके लिए ठीक रहेगा।
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