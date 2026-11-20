National Newborn Week: रात के दो बजे हैं। नवजात आईसीयू की हल्की रोशनी में एक पिता कुर्सी पर झुके बैठे हैं। उनकी शर्ट के भीतर, सीने से सटा, डेढ़ किलो के आसपास का एक नन्हा शिशु है। पास में नर्स बीच-बीच में आकर देख जाती है। मां चार घंटे पहले ही बारी बदलकर आराम करने गई है, और सुबह दादी की बारी है। परिवार को पहली बार लगा है कि इस बेबसी में भी उनके हाथ में कुछ है। यही है कंगारू मदर केयर, यानी KMC। 15 से 21 नवंबर तक चल रहे राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का मकसद जन्म के पहले 28 दिनों में शिशु की सुरक्षित देखभाल के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लेकिन जरा सोचिए इस परिवार की क्या मजबूरी होगी की बच्चे का इतना खास ध्यान रखना पड़ रहा है? आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिर कंगारू मदर केयर क्या होती है, कब इसकी जरुरत पड़ती है और इससे क्या-क्या फायदा होता है?