क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, रात में बार-बार पेशाब के लिए उठने को डॉक्टर नॉक्टुरिया कहते हैं। यह 50 के बाद आम है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इसे सहते रहना चाहिए। आम तौर पर इंसान को 6 से 8 घंटे बिना उठे सोने में सक्षम होना चाहिए। एक-दो बार उठना ठीक माना जाता है, पर दो या उससे ज्यादा बार उठना, खासकर जब यह परेशान करे, जांच के लायक है। मेडिकल रिव्यू साफ कहते हैं कि यह बढ़ती उम्र का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और अक्सर इसका इलाज संभव है।