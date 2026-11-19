रात में बाथरूम तक का छोटा-सा सफर बुजुर्गों के लिए सबसे जोखिम भरा हो सकता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Nocturia Symptoms: आपने कभी सोचा है कि कई लोगों को रात में बार-बार पेशाब के लिए किस कारण से जाना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है ऐसा डायबिटीज के कारण हो रहा होगा या फिर हमने दिन में ज्यादा लिक्विड लिया होगा। लेकिन आपके साथ बार-बार ऐसा होता है तो इसके पीछे कई और वजह भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे कैसे बचा सकता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक, रात में बार-बार पेशाब के लिए उठने को डॉक्टर नॉक्टुरिया कहते हैं। यह 50 के बाद आम है, पर इसका मतलब यह नहीं कि इसे सहते रहना चाहिए। आम तौर पर इंसान को 6 से 8 घंटे बिना उठे सोने में सक्षम होना चाहिए। एक-दो बार उठना ठीक माना जाता है, पर दो या उससे ज्यादा बार उठना, खासकर जब यह परेशान करे, जांच के लायक है। मेडिकल रिव्यू साफ कहते हैं कि यह बढ़ती उम्र का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और अक्सर इसका इलाज संभव है।
यूरोलॉजी हेल्थ के मुताबिक, आधी नींद में उठना, अंधेरा, कभी-कभी चक्कर, फिसलनी फर्श, रास्ते में रखी कोई चीज। बुजुर्गों में रात के समय गिरने के कई मामले बाथरूम की इसी दौड़ से जुड़े पाए गए हैं, और जितनी बार रात में उठना पड़े, जोखिम उतना बढ़ता है। इसलिए यह सिर्फ नींद की समस्या नहीं, सुरक्षा की समस्या भी है। एक फ्रैक्चर किसी बुजुर्ग की पूरी दिनचर्या बदल सकता है।
अगर रात में दो या ज्यादा बार उठना पड़ता है और यह परेशान करता है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। इन हालात में जांच में देर न करें:
आमतौर पर 6 से 8 घंटे की नींद बिना उठे पूरी होनी चाहिए। एक-दो बार उठना कई लोगों में सामान्य माना जाता है। दो या ज्यादा बार उठना और उससे नींद का खराब होना जांच के लायक है।
नहीं। कई बार वजह सोने से पहले ज्यादा तरल, चाय-कॉफी या दवा का समय जैसी आसान चीजें होती हैं। पर यह डायबिटीज, दिल, प्रोस्टेट, मूत्राशय या नींद की समस्या का भी संकेत हो सकता है, इसलिए लगातार रहने पर जांच कराएं।
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