Scalp Burning No Visible Signs: आईने में देखिए। बाल ठीक हैं, रूसी नहीं है, न लाली है, न कोई दाना। फिर भी कंघी छूते ही सिर में जलन उठती है, कभी लगता है चींटियां रेंग रही हैं, और कभी जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। सबसे मुश्किल बात यह है कि दर्द दिखता नहीं। इसलिए आसपास के लोग अक्सर कह देते हैं, कुछ नहीं है, टेंशन ज्यादा लेते हो। धीरे-धीरे इंसान खुद भी सोचने लगता है कि कहीं मैं ही तो वहम नहीं कर रहा। अगर आप इस हालत से गुजर रहे हैं, तो पहले यह जान लीजिए यह परेशानी मेडिकल साइंस में पहचानी हुई है। आपका सिर सचमुच जल रहा है, भले ही बाहर से कुछ न दिखे। आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे कि ये किस कारण से होती है और इससे बचने के उपाय क्या-क्या हैं?