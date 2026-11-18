मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब शरीर का कोर तापमान 95°F (करीब 35°C) से नीचे चला जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। यह सिर्फ बर्फीले मौसम में नहीं होता। बारिश, पसीने या भीगने से ठंड बैठ जाए तो 4°C से ऊपर के ठंडे मौसम में भी हो सकता है। चिंता की बात यह है कि यह दिमाग पर असर डालता है, इसलिए व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता कि उसकी हालत बिगड़ रही है। अगर ये संकेत दिखें तो यह मेडिकल इमरजेंसी है। व्यक्ति को गर्म जगह में ले जाएं और सूखे कंबल, तौलिए या कोट से ढकें। अगर वह होश में है तो गुनगुना पेय दे सकते हैं। शराब कभी न दें, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी और घटती है।