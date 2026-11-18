उम्र बढ़ने पर शरीर गर्मी कम बनाता है और जल्दी खोता है, इसलिए बुज़ुर्गों को सर्दी में अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Cold Intolerance In Elderly: सोचिए कि नवंबर की सुबह है। आप हल्के स्वेटर में आराम से हैं, पर घर के बुज़ुर्ग शॉल, मोजे और टोपी के बाद भी कांप रहे हैं। हम अक्सर हंसकर कह देते हैं, अभी तो इतनी ठंड नहीं है। लेकिन यह नखरा नहीं है। उम्र के साथ शरीर का तापमान संभालने का तरीका सचमुच बदल जाता है। अब बात आती है कि ऐसा किस कारण से होता है, आइए जानते हैं कि इससे हम कैसे बच सकते हैं।
University of California, Los Angeles Health (यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स हेल्थ) सामान्य शरीर का तापमान उम्र के साथ बहुत नहीं बदलता, पर उसे स्थिर रखना मुश्किल हो जाता है। इसके चार बड़े कारण हैं;
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एजिंग के अनुसार, हार्ट फेल्योर, आयरन की कमी से खून की कमी, नसों की बीमारी (पेरिफेरल आर्टरी डिजीज), थायरॉइड की समस्या और टाइप 2 डायबिटीज भी ठंड ज्यादा लगने की वजह बन सकती हैं। कुछ दवाएं, यहां तक कि सर्दी-ज़ुकाम की कुछ दुकान से मिलने वाली दवाएं भी, शरीर की गर्मी पर असर डालती हैं। इसलिए डॉक्टर से पूछें कि आप जो दवाएं ले रहे हैं, उनका असर तापमान पर तो नहीं पड़ता।
मेयो क्लिनिक के अनुसार, जब शरीर का कोर तापमान 95°F (करीब 35°C) से नीचे चला जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। यह सिर्फ बर्फीले मौसम में नहीं होता। बारिश, पसीने या भीगने से ठंड बैठ जाए तो 4°C से ऊपर के ठंडे मौसम में भी हो सकता है। चिंता की बात यह है कि यह दिमाग पर असर डालता है, इसलिए व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता कि उसकी हालत बिगड़ रही है। अगर ये संकेत दिखें तो यह मेडिकल इमरजेंसी है। व्यक्ति को गर्म जगह में ले जाएं और सूखे कंबल, तौलिए या कोट से ढकें। अगर वह होश में है तो गुनगुना पेय दे सकते हैं। शराब कभी न दें, क्योंकि इससे शरीर की गर्मी और घटती है।
अगर ठंड लगना रोजमर्रा के काम में रुकावट बन रहा हो, या अचानक बढ़ गया हो, तो डॉक्टर से जांच करवाएं। हो सकता है पीछे थायरॉइड, खून की कमी या कोई और वजह हो जिसका इलाज संभव है। अगर बुजुर्ग अकेले रहते हैं, तो ठंड के दिनों में रोज एक फोन जरूर करें। गठिया, पार्किंसंस या याददाश्त की दिक्कत वाले लोगों के लिए कपड़े पहनना या कंबल लेना ही मुश्किल हो सकता है, तो वहां मदद करें। और जब वे कहें कि ठंड लग रही है, तो बहस करने के बजाय पूछ लें कि कब से और कहां ज्यादा लग रही है।
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