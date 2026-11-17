Preauricular Sinus: नहाते समय बच्चे के कान के ठीक आगे, जहां कान का ऊपरी हिस्सा चेहरे से जुड़ता है, एक बिंदी जितना छोटा छेद दिखाई देता है। ज्यादातर माता-पिता इसे मामूली निशान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार 40-50 साल के लोग भी इस छेद के साथ बिना किसी परेशानी के जीवन बिताते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उस जगह सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है और पस निकलने लगता है। इसके बाद परिवार की चिंता बढ़ जाती है।ईएनटी डॉक्टरों के पास अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर कान के पास यह छेद बना कैसे और क्या बच्चे या माता-पिता से कोई गलती हुई है? इसका जवाब है, नहीं। इसमें किसी की गलती नहीं होती। दरअसल, यह कान की बनावट से जुड़ी जन्मजात स्थिति है। आइए समझते हैं कि यह छेद क्यों बनता है, इसमें पस क्यों निकलता है और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।