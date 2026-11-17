कान के ऊपरी मोड़ के पास दिखने वाला प्रीऑरिकुलर साइनस। ज़्यादातर मामलों में यह बिना लक्षण के रहता है, पर संक्रमण होने पर सूजन और पस आ सकता है। (Source- Chatgpt)
Preauricular Sinus: नहाते समय बच्चे के कान के ठीक आगे, जहां कान का ऊपरी हिस्सा चेहरे से जुड़ता है, एक बिंदी जितना छोटा छेद दिखाई देता है। ज्यादातर माता-पिता इसे मामूली निशान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार 40-50 साल के लोग भी इस छेद के साथ बिना किसी परेशानी के जीवन बिताते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उस जगह सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है और पस निकलने लगता है। इसके बाद परिवार की चिंता बढ़ जाती है।ईएनटी डॉक्टरों के पास अक्सर ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर कान के पास यह छेद बना कैसे और क्या बच्चे या माता-पिता से कोई गलती हुई है? इसका जवाब है, नहीं। इसमें किसी की गलती नहीं होती। दरअसल, यह कान की बनावट से जुड़ी जन्मजात स्थिति है। आइए समझते हैं कि यह छेद क्यों बनता है, इसमें पस क्यों निकलता है और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।
JRMDS (जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल एंड डेंटल साइंस) के अनुसार, चिकित्सा भाषा में इसे प्रीऑरिकुलर साइनस (Preauricular Sinus) कहते हैं। आम बोलचाल में इसे ईयर पिट या कान के पास का छोटा छेद भी कहा जाता है। यह जन्म से मौजूद होता है। यानी यह किसी संक्रमण या चोट के कारण बाद में नहीं बनता, बल्कि गर्भ में शिशु का कान विकसित होते समय ही इसकी बनावट तैयार हो जाती है। यह छेद आमतौर पर कान के ऊपरी मोड़ (हेलिक्स) के आगे की तरफ दिखाई देता है। अंदर से यह एक पतली नली की तरह होता है, जिसका एक सिरा त्वचा के नीचे बंद रहता है। बाहर से सिर्फ एक छोटा सा छेद नजर आता है। किसी व्यक्ति में यह नली छोटी और सीधी हो सकती है, तो किसी में लंबी, टेढ़ी या शाखाओं वाली भी हो सकती है।
गर्भावस्था के करीब छठे सप्ताह में शिशु का बाहरी कान बनना शुरू होता है। इस दौरान कान के आसपास छह छोटे उभार विकसित होते हैं। इन्हें हिलॉक्स ऑफ हिज (Hillocks of His) कहा जाता है। धीरे-धीरे ये उभार आपस में जुड़कर बाहरी कान का आकार बनाते हैं। अगर इन उभारों के जुड़ने की प्रक्रिया में कोई कमी रह जाए, तो त्वचा के नीचे एक छोटी सी नली बन सकती है। इसी को प्रीऑरिकुलर साइनस कहते हैं। इसका मतलब है कि यह कान के विकास के दौरान हुई एक जन्मजात बनावट है। इसका मां के खानपान, किसी सामान्य दवा या माता-पिता की किसी गलती से सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है।
कुछ परिवारों में यह समस्या पीढ़ी-दर-पीढ़ी देखने को मिलती है। ऐसे मामलों में इसका संबंध अधूरे ऑटोसोमल डॉमिनेंट तरीके से विरासत में मिलने से माना जाता है। इसका मतलब है कि परिवार में किसी एक सदस्य को यह छेद होने पर अगली पीढ़ी में भी इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन हर बच्चे में यह दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि, कई लोगों में यह बिना किसी पारिवारिक इतिहास के भी हो सकता है। कुछ शोधों के अनुसार, करीब 25 से 50 प्रतिशत मामलों में यह छेद दोनों कानों में होता है। दोनों कानों में छेद होने
यह छेद अंदर से त्वचा की परत से ढका होता है। सामान्य त्वचा की तरह यहां भी कोशिकाएं झड़ती रहती हैं और तैलीय पदार्थ बनता रहता है। लेकिन अंदर की नली बहुत पतली होने के कारण यह पदार्थ आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। धीरे-धीरे यह भीतर जमा होने लगता है और कई बार इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इससे संक्रमण हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बार इस छेद से निकलने वाला पदार्थ संक्रमण का संकेत नहीं होता। कई बार सफेद या हल्का पीला, गाढ़ा और पनीर जैसा पदार्थ निकलता है। इसमें हल्की गंध भी हो सकती है। यह त्वचा की जमा हुई मृत कोशिकाओं और तैलीय पदार्थ का मिश्रण होता है। लेकिन अगर इसके साथ ये लक्षण दिखाई दें, तो संक्रमण की आशंका हो सकती है;
JRMDS, शाइनफ़ेल्ड एट अल., पीडियाट्रिक डर्मेटोलॉजी और टैन एट अल., इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पीडियाट्रिक ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी 2005 के मुताबिक ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए;
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
लाइफस्टाइल