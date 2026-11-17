नाक के अंदर फुंसी और पपड़ी की जाँच करते डॉक्टर, नेज़ल वेस्टिबुलाइटिस का प्रतीकात्मक चित्र (Source- Freepik)
Nasal Vestibulitis Hindi: सर्दी-जुकाम का मौसम आते ही बार-बार नाक साफ करना आम बात है। ऐसे में अगर नाक के अंदर फुंसी निकल आए, छूने पर दर्द हो और उसके ऊपर पीली पपड़ी जमने लगे, तो ज्यादातर लोग इसे मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कोई उंगली से कुरेदता है, तो कोई फुंसी को फोड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर इसे नेजल वेस्टिबुलाइटिस कहते हैं। यह नाक के प्रवेश वाले हिस्से में होने वाला बैक्टीरियल संक्रमण है। ज्यादातर मामले आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन नाक और चेहरे का यह हिस्सा संवेदनशील होता है। इसलिए लापरवाही करने पर परेशानी बढ़ सकती है। आइए, क्लीवलैंड क्लिनिक, वेबएमडी और हेल्थलाइन के आधार पर समझते हैं कि यह संक्रमण क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, नाक के सबसे अगले हिस्से को नेजल वेस्टिब्यूल कहते हैं। यहां छोटे-छोटे बाल होते हैं, जो धूल-मिट्टी को सांस के साथ अंदर जाने से रोकने में मदद करते हैं। इस हिस्से की त्वचा या बालों की जड़ों में बैक्टीरिया का संक्रमण होने पर उसे नेजल वेस्टिबुलाइटिस कहा जाता है। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं;
ज्यादातर मामलों में इस संक्रमण के पीछे स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया होता है। वेबएमडी (WebMD) में एक ईएनटी विशेषज्ञ के हवाले से बताया गया है कि करीब 30 प्रतिशत लोगों की नाक में यह बैक्टीरिया पहले से मौजूद रहता है। आमतौर पर इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन नाक के अंदर की त्वचा पर हल्की चोट लगने से बैक्टीरिया को संक्रमण फैलाने का मौका मिल सकता है।
डायबिटीज के मरीज, खासकर जिनका ब्लड शुगर नियंत्रित नहीं रहता, उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा कैंसर का इलाज करा रहे मरीज, ऑटोइम्यून बीमारियों से जूझ रहे लोग और HIV संक्रमित व्यक्ति भी संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि यह बीमारी सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, लेकिन संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया हाथों, तौलिये और रुमाल के जरिए फैल सकते हैं।
हेल्थलाइन के अनुसार, ऐसी जटिलताएं दुर्लभ हैं, लेकिन संक्रमण के कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अस्पताल जाएं;
नाक के अंदर निकली फुंसी ज्यादातर मामलों में छोटी परेशानी होती है, लेकिन इसे बार-बार छूना, पपड़ी कुरेदना या बाल नोचना संक्रमण को बढ़ा सकता है। इसलिए शुरुआत से ही सावधानी बरतें। अगर दर्द बढ़ रहा है, सूजन फैल रही है या बुखार आ रहा है, तो घरेलू उपायों के भरोसे न रहें और डॉक्टर से संपर्क करें।
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