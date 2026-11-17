Nasal Vestibulitis Hindi: सर्दी-जुकाम का मौसम आते ही बार-बार नाक साफ करना आम बात है। ऐसे में अगर नाक के अंदर फुंसी निकल आए, छूने पर दर्द हो और उसके ऊपर पीली पपड़ी जमने लगे, तो ज्यादातर लोग इसे मामूली परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। कोई उंगली से कुरेदता है, तो कोई फुंसी को फोड़ने की कोशिश करता है। डॉक्टर इसे नेजल वेस्टिबुलाइटिस कहते हैं। यह नाक के प्रवेश वाले हिस्से में होने वाला बैक्टीरियल संक्रमण है। ज्यादातर मामले आसानी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन नाक और चेहरे का यह हिस्सा संवेदनशील होता है। इसलिए लापरवाही करने पर परेशानी बढ़ सकती है। आइए, क्लीवलैंड क्लिनिक, वेबएमडी और हेल्थलाइन के आधार पर समझते हैं कि यह संक्रमण क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए।