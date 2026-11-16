Burning Feet: पैरों के तलवों में बार-बार जलन और झनझनाहट क्यों होती है? NHS से समझिए क्या है Tarsal Tunnel Syndrome

डॉक्टर पहले लक्षण पूछते हैं और टखने की जांच करते हैं। जरूरत पड़ने पर नस पर हल्के से थपथपाकर देखा जाता है कि झनझनाहट लौटती है या नहीं। इसके अलावा EMG, MRI या अल्ट्रासाउंड, और डायबिटीज जैसी वजहें टटोलने के लिए ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं। शुरुआत अक्सर आराम, बर्फ की सिकाई, पट्टी या ब्रेस और पैर ऊंचा रखने से होती है। बर्फ कपड़े में लपेटकर एक बार में 20 मिनट तक ही लगाएं। जरूरत हो तो डॉक्टर खास इनसोल, फिजियोथेरेपी या स्टेरॉयड इंजेक्शन सुझाते हैं। दर्द की दवा या इंजेक्शन खुद से न लें। सारे गैर-सर्जिकल इलाज के बाद भी तकलीफ गंभीर रहे, तो सर्जरी का विकल्प आता है। इसमें नस को दबाव से मुक्त किया जाता है या दबाव डाल रही गांठ हटाई जाती है। देरी हुई तो नस को स्थायी नुकसान हो सकता है। बचाव के लिए;