15 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Pilonidal Sinus: लंबे समय तक बैठने पर रीढ़ के निचले हिस्से में दर्द और सूजन क्यों होती है? NHS से जानिए पाइलोनाइडल साइनस

Pilonidal Sinus: लंबे समय तक बैठने पर नितंबों की दरार के ऊपर दर्द और सूजन क्यों होती है? NHS और साइंसडायरेक्ट से जानें पाइलोनाइडल साइनस के लक्षण, कारण और कब डॉक्टर को दिखाना जरूरी है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Updated: 15 Nov 2026, 1:40 PM IST

Man standing holding his lower back while working long hours

लंबे समय तक बैठे रहने से पाइलोनाइडल साइनस का खतरा बढ सकता है, इसलिए बीच-बीच में उठकर चलें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)

Pilonidal Sinus: घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना या लंबी ड्राइव करना, यह कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। फिर एक दिन टेलबोन के आसपास हल्की चुभन महसूस होती है। दो-तीन दिन में वही जगह सूज जाती है और बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इसे कमर दर्द या मामूली फोड़ा समझ लेना आसान है। पर यह पाइलोनाइडल साइनस भी हो सकता है। इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि समय पर इलाज से परेशानी काफी कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?

पाइलोनाइडल साइनस क्या है?

एनएचएस के अनुसार, यह नितंबों के बीच की दरार के ऊपरी हिस्से में बना एक छोटा छेद या सुरंग जैसा रास्ता है। ज्यादातर लोगों को इसका पता तब तक नहीं चलता, जब तक उसमें संक्रमण न हो जाए। बिना संक्रमण के आमतौर पर इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। संक्रमण होने पर ये लक्षण महसूस होते हैं:

Aphthous Ulcers: मुंह में बार-बार छाले क्यों पड़ते हैं? कब जांच कराना जरूरी है, क्लीवलैंड क्लिनिक और डर्मनेट से जानें

ये भी पढ़ें
Person showing mouth ulcer or canker sore inside the cheek for medical awareness
  • नितंबों की दरार के ऊपरी हिस्से में दर्द और सूजन
  • मवाद से भरा फोड़ा (एब्सेस) बनना।
  • उसमें से खून या मवाद का रिसना।
  • बैठने में तकलीफ।

ये लक्षण कई बार कुछ ही दिनों में तेजी से उभर आते हैं और कभी-कभी एब्सेस अचानक भी बन सकता है। अगर संक्रमण बार-बार होता है, तो लगातार असहजता, दर्द और रिसाव भी बना रह सकता है।

किन लोगों में पाइलोनाइडल साइनस ज्यादा देखा जाता है?

साइंसडायरेक्ट के मुताबिक, यह समस्या उतनी दुर्लभ नहीं है, जितना लोग सोचते हैं। करीब 0.7 प्रतिशत आबादी में संक्रमित पाइलोनाइडल साइनस देखा गया है। इसके नए मामले हर एक लाख लोगों में लगभग 25 के आसपास सामने आते हैं। पुरुषों में यह महिलाओं के मुकाबले कम से कम दो गुना ज्यादा होता है। यह ज्यादातर 15 से 30 साल की उम्र के बीच देखा जाता है, यानी वह दौर जब लोग पढ़ाई, नौकरी या ड्राइविंग में सबसे ज्यादा बैठे रहते हैं। यौवन से पहले या 60 साल की उम्र के बाद यह बहुत ही कम होता है।

Pilonidal Sinus होता क्यों है?

इसकी सटीक वजह अभी साफ नहीं है। माना जाता है कि त्वचा की किसी दिक्कत, दबाव या रगड़ की वजह से इस जगह के बाल त्वचा के अंदर की ओर धंस जाते हैं। ये बाल वहीं उगे हुए हो सकते हैं या शरीर के दूसरे हिस्सों से झड़कर इस दरार में जमा हुए हो सकते हैं। यह समस्या पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनके शरीर पर आमतौर पर ज्यादा बाल होते हैं। लंबे समय तक बैठे रहना भी इसका खतरा बढ़ा सकता है। अगर संक्रमण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर 'देखो और इंतजार करो' का तरीका अपनाया जाता है। इस दौरान दो बातों का ध्यान रखें;

  • नितंबों के बीच की जगह को नहाकर नियमित रूप से साफ रखें।
  • डॉक्टर की सलाह के बिना उस जगह के बाल न बनाएं (शेविंग न करें)।

संक्रमित साइनस का इलाज कैसे होता है?

इलाज इस पर निर्भर करता है कि लक्षण कितने गंभीर हैं, साइनस कितना बड़ा है और संक्रमण पहली बार हुआ है या बार-बार लौट रहा है। दर्दभरे, सूजे हुए फोड़े में अक्सर छोटा चीरा लगाकर मवाद निकालना पड़ता है। जरूरत हो तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है। इसके बाद रोज पट्टी बदलनी होती है।

बड़े या बार-बार संक्रमित होने वाले साइनस में ये तरीके अपनाए जाते हैं। घाव को खुला छोड़कर भरने देने वाली विधि में दोबारा होने का खतरा सबसे कम रहता है। घाव को टांके लगाकर बंद करने वाली विधि में रिकवरी जल्दी होती है, पर संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है। एंडोस्कोपिक तकनीक में चीरा नहीं लगता। बाल और संक्रमित ऊतक हटाकर साइनस को साफ किया और बंद किया जाता है। पूरी तरह ठीक होने में करीब एक महीना लग सकता है। बहुत बड़े हिस्से के लिए प्लास्टिक सर्जरी या कुछ जगहों पर फाइब्रिन ग्लू जैसी कम चीर-फाड़ वाली विधियां भी अपनाई जाती हैं।

ऑपरेशन के बाद देखभाल के दौरान इन बातों का ध्यान रखें

  • उस जगह को साफ रखें।
  • ढीले, आरामदायक सूती अंडरवियर पहनें।
  • खूब फाइबर खाएं, ताकि शौच में जोर न लगाना पड़े।
  • पहले हफ्ते भारी सामान न उठाएं और जोरदार कसरत न करें।
  • 6 से 8 हफ्ते साइकिल न चलाएं।

डॉक्टर को कब दिखाएं?

अगर नितंबों के ऊपरी हिस्से में छोटी गांठ दर्द कर रही है, खून आ रहा है या मवाद रिस रहा है, तो इसे टालें नहीं। जल्द से जल्द डॉक्टर या सर्जन से मिलें, क्योंकि ये संक्रमण के संकेत हैं और इलाज जरूरी है।

लंबे समय तक बैठना हमारे काम का हिस्सा हो सकता है, पर शरीर के संकेतों को अनदेखा करना जरूरी नहीं। सफाई रखें, बीच-बीच में उठकर चलें और तकलीफ बढ़े तो झिझकें नहीं। सही समय पर सही इलाज से राहत मिल सकती है।

Lung Cancer Symptoms: पैरों और पंजों में सूजन को न करें नजरअंदाज, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने बताया लंग कैंसर से भी हो सकता है संबंध

ये भी पढ़ें
Swollen feet and legs warning signs related to lung cancer and blood clots
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.