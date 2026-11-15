Pilonidal Sinus: लंबे समय तक बैठने पर रीढ़ के निचले हिस्से में दर्द और सूजन क्यों होती है? NHS से जानिए पाइलोनाइडल साइनस

इसकी सटीक वजह अभी साफ नहीं है। माना जाता है कि त्वचा की किसी दिक्कत, दबाव या रगड़ की वजह से इस जगह के बाल त्वचा के अंदर की ओर धंस जाते हैं। ये बाल वहीं उगे हुए हो सकते हैं या शरीर के दूसरे हिस्सों से झड़कर इस दरार में जमा हुए हो सकते हैं। यह समस्या पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनके शरीर पर आमतौर पर ज्यादा बाल होते हैं। लंबे समय तक बैठे रहना भी इसका खतरा बढ़ा सकता है। अगर संक्रमण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर 'देखो और इंतजार करो' का तरीका अपनाया जाता है। इस दौरान दो बातों का ध्यान रखें;