Pilonidal Sinus: लंबे समय तक बैठने पर रीढ़ के निचले हिस्से में दर्द और सूजन क्यों होती है? NHS से जानिए पाइलोनाइडल साइनस

लंबे समय तक बैठे रहने से पाइलोनाइडल साइनस का खतरा बढ सकता है, इसलिए बीच-बीच में उठकर चलें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Pilonidal Sinus: घंटों कुर्सी पर बैठकर काम करना या लंबी ड्राइव करना, यह कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। फिर एक दिन टेलबोन के आसपास हल्की चुभन महसूस होती है। दो-तीन दिन में वही जगह सूज जाती है और बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इसे कमर दर्द या मामूली फोड़ा समझ लेना आसान है। पर यह पाइलोनाइडल साइनस भी हो सकता है। इसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि समय पर इलाज से परेशानी काफी कम हो सकती है। आइए जानते हैं कि ऐसा किस कारण से होता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?
एनएचएस के अनुसार, यह नितंबों के बीच की दरार के ऊपरी हिस्से में बना एक छोटा छेद या सुरंग जैसा रास्ता है। ज्यादातर लोगों को इसका पता तब तक नहीं चलता, जब तक उसमें संक्रमण न हो जाए। बिना संक्रमण के आमतौर पर इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। संक्रमण होने पर ये लक्षण महसूस होते हैं:
ये लक्षण कई बार कुछ ही दिनों में तेजी से उभर आते हैं और कभी-कभी एब्सेस अचानक भी बन सकता है। अगर संक्रमण बार-बार होता है, तो लगातार असहजता, दर्द और रिसाव भी बना रह सकता है।
साइंसडायरेक्ट के मुताबिक, यह समस्या उतनी दुर्लभ नहीं है, जितना लोग सोचते हैं। करीब 0.7 प्रतिशत आबादी में संक्रमित पाइलोनाइडल साइनस देखा गया है। इसके नए मामले हर एक लाख लोगों में लगभग 25 के आसपास सामने आते हैं। पुरुषों में यह महिलाओं के मुकाबले कम से कम दो गुना ज्यादा होता है। यह ज्यादातर 15 से 30 साल की उम्र के बीच देखा जाता है, यानी वह दौर जब लोग पढ़ाई, नौकरी या ड्राइविंग में सबसे ज्यादा बैठे रहते हैं। यौवन से पहले या 60 साल की उम्र के बाद यह बहुत ही कम होता है।
इसकी सटीक वजह अभी साफ नहीं है। माना जाता है कि त्वचा की किसी दिक्कत, दबाव या रगड़ की वजह से इस जगह के बाल त्वचा के अंदर की ओर धंस जाते हैं। ये बाल वहीं उगे हुए हो सकते हैं या शरीर के दूसरे हिस्सों से झड़कर इस दरार में जमा हुए हो सकते हैं। यह समस्या पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनके शरीर पर आमतौर पर ज्यादा बाल होते हैं। लंबे समय तक बैठे रहना भी इसका खतरा बढ़ा सकता है। अगर संक्रमण नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आमतौर पर 'देखो और इंतजार करो' का तरीका अपनाया जाता है। इस दौरान दो बातों का ध्यान रखें;
इलाज इस पर निर्भर करता है कि लक्षण कितने गंभीर हैं, साइनस कितना बड़ा है और संक्रमण पहली बार हुआ है या बार-बार लौट रहा है। दर्दभरे, सूजे हुए फोड़े में अक्सर छोटा चीरा लगाकर मवाद निकालना पड़ता है। जरूरत हो तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है। इसके बाद रोज पट्टी बदलनी होती है।
बड़े या बार-बार संक्रमित होने वाले साइनस में ये तरीके अपनाए जाते हैं। घाव को खुला छोड़कर भरने देने वाली विधि में दोबारा होने का खतरा सबसे कम रहता है। घाव को टांके लगाकर बंद करने वाली विधि में रिकवरी जल्दी होती है, पर संक्रमण का जोखिम ज्यादा रहता है। एंडोस्कोपिक तकनीक में चीरा नहीं लगता। बाल और संक्रमित ऊतक हटाकर साइनस को साफ किया और बंद किया जाता है। पूरी तरह ठीक होने में करीब एक महीना लग सकता है। बहुत बड़े हिस्से के लिए प्लास्टिक सर्जरी या कुछ जगहों पर फाइब्रिन ग्लू जैसी कम चीर-फाड़ वाली विधियां भी अपनाई जाती हैं।
अगर नितंबों के ऊपरी हिस्से में छोटी गांठ दर्द कर रही है, खून आ रहा है या मवाद रिस रहा है, तो इसे टालें नहीं। जल्द से जल्द डॉक्टर या सर्जन से मिलें, क्योंकि ये संक्रमण के संकेत हैं और इलाज जरूरी है।
लंबे समय तक बैठना हमारे काम का हिस्सा हो सकता है, पर शरीर के संकेतों को अनदेखा करना जरूरी नहीं। सफाई रखें, बीच-बीच में उठकर चलें और तकलीफ बढ़े तो झिझकें नहीं। सही समय पर सही इलाज से राहत मिल सकती है।
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