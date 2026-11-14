Thumb Side Wrist Pain: मोबाइल चलाते या बच्चे को गोद में उठाते समय अंगूठे के पास होता है तेज दर्द? जानें क्या है डी क्वेरवेन टेनोसिनोवाइटिस

अंगूठे की तरफ कलाई में टीस हो तो दर्द सहकर काम न चलाएं। डॉक्टर से जांच कराएं और हाथ को आराम दें- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Chatgpt)
Thumb Side Wrist Pain: कलाई में अंगूठे वाली तरफ चुभन होती है तो ज्यादातर लोग इसे हाथ की थकान मान लेते हैं। बच्चे को गोद में उठाते ही दर्द तेज हो जाता है, कुछ कसकर थामते ही टीस उठती है, फिर भी हफ्तों तक टालना चलता रहता है। जबकि यह डी क्वेरवेन टेनोसिनोवाइटिस हो सकता है, जिसमें अंगूठे के टेंडन के आसपास सूजन आ जाती है। अच्छी बात यह है कि समय पर ध्यान दें तो यह आमतौर पर ठीक हो जाता है। आइए जानते हैं कि ये बीमारी क्या होती है? इसके कारण और लक्षण क्या हैं साथ की किस स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार अंगूठे और कलाई के बीच दो टेंडन होते हैं। आम तौर पर ये टेंडन एक नली जैसी परत (शीथ) में आसानी से फिसलते हैं। जब इस परत में सूजन आ जाए या वह मोटी हो जाए, तो अंगूठा और कलाई हिलाने पर रगड़ बढ़ जाती है और दर्द होने लगता है। इसे डी क्वेरवेन टेंडिनाइटिस भी कहा जाता है। अमेरिका में हर साल लगभग 1 प्रतिशत लोग इससे प्रभावित होते हैं।
मेयो क्लिनिक के मुताबिक, इसकी आम वजहें हैं अंगूठे या कलाई का ज्यादा इस्तेमाल, काम या शौक में बार-बार कसकर थामना, गठिया जैसी सूजन वाली बीमारियां और सीधी चोट। टेनिस जैसे खेल, औजारों का इस्तेमाल, छोटे बच्चों को उठाना और बागवानी जैसी गतिविधियां भी इसमें गिनी गई हैं। महिलाओं, 40 साल से ऊपर के लोगों, बच्चों की देखभाल करने वालों, छोटे बच्चों के माता-पिता, हाथ से काम करने वालों और खिलाड़ियों में इसका जोखिम ज्यादा बताया गया है। मोबाइल पर देर तक अंगूठा चलाना भी बार-बार की जाने वाली हरकत है, इसलिए हाथ को थका सकता है।
क्लीवलैंड और मेयो क्लिनिक के अनुसार इलाज का मकसद लक्षण संभालना है, जब तक टेंडन और शीथ ठीक न हो जाएं;
डॉक्टर कुछ व्यायाम भी बता सकते हैं, जैसे टेनिस बॉल को हल्के से थामना। इन्हें डॉक्टर के बताए तरीके से ही करें, और दर्द के बावजूद व्यायाम न करें। ज्यादातर लोगों को सर्जरी नहीं लगती। जब बाकी इलाज से फायदा न हो, तब डॉक्टर शीथ में छोटा चीरा लगाने की सलाह दे सकते हैं, जो आमतौर पर उसी दिन घर लौटने वाली प्रक्रिया होती है।
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