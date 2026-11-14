Thumb Side Wrist Pain: मोबाइल चलाते या बच्चे को गोद में उठाते समय अंगूठे के पास होता है तेज दर्द? जानें क्या है डी क्वेरवेन टेनोसिनोवाइटिस

Thumb Side Wrist Pain: कलाई में अंगूठे वाली तरफ चुभन होती है तो ज्यादातर लोग इसे हाथ की थकान मान लेते हैं। बच्चे को गोद में उठाते ही दर्द तेज हो जाता है, कुछ कसकर थामते ही टीस उठती है, फिर भी हफ्तों तक टालना चलता रहता है। जबकि यह डी क्वेरवेन टेनोसिनोवाइटिस हो सकता है, जिसमें अंगूठे के टेंडन के आसपास सूजन आ जाती है। अच्छी बात यह है कि समय पर ध्यान दें तो यह आमतौर पर ठीक हो जाता है। आइए जानते हैं कि ये बीमारी क्या होती है? इसके कारण और लक्षण क्या हैं साथ की किस स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए।