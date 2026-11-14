World Diabetes Day 2026: 2030 का 80% डायग्नोसिस टारगेट, IDF डायबिटीज से जानें भारत कितना पीछे और क्या करना होगा?

World Diabetes Day 2026: आज के समय शायद से ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डायबिटीज शब्द से अनजान हो, जिस कदर ये बीमारी कहर ढा रही है उस तरीके से सबको इसके बारे में पता होना लाजमी है। हमारे आसपास लगभग हर परिवार में कोई न कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है, शुगर तो बस थोड़ी बढ़ी हुई है, देखेंगे। यह देखेंगे ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। आज 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। इस साल की थीम Early action on diabetes है। इसका जोर जल्दी पहचान, बेहतर देखभाल और मधुमेह से जुड़े कलंक को कम करने पर है। आइए जानते हैं कि भारत में डायबिटीज के आकंड़ें क्या कहते है और कैसे इसको कम किया जा सकता है।