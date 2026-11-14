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World Diabetes Day 2026: 2030 का 80% डायग्नोसिस टारगेट, IDF डायबिटीज से जानें भारत कितना पीछे और क्या करना होगा?

World Diabetes Day 2026: भारत में 43% लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज है। IDF डायबिटीज एटलस से जानें 2030 का 80% निदान लक्ष्य क्या है और जांच क्यों जरूरी है।
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भारत

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Nidhi Yadav

Updated: 14 Nov 2026, 7:47 AM IST

patient on World Diabetes Day 2026

समय पर जांच ही मधुमेह से बचाव की पहली सीढ़ी है। IDF के अनुसार भारत में करीब 43% लोगों को अपने मधुमेह का पता ही नहीं है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

World Diabetes Day 2026: आज के समय शायद से ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डायबिटीज शब्द से अनजान हो, जिस कदर ये बीमारी कहर ढा रही है उस तरीके से सबको इसके बारे में पता होना लाजमी है। हमारे आसपास लगभग हर परिवार में कोई न कोई ऐसा मिल जाता है जो कहता है, शुगर तो बस थोड़ी बढ़ी हुई है, देखेंगे। यह देखेंगे ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। आज 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस है। इस साल की थीम Early action on diabetes है। इसका जोर जल्दी पहचान, बेहतर देखभाल और मधुमेह से जुड़े कलंक को कम करने पर है। आइए जानते हैं कि भारत में डायबिटीज के आकंड़ें क्या कहते है और कैसे इसको कम किया जा सकता है।

आंकड़े क्या कहते हैं?

IDF डायबिटीज एटलस के अनुसार 2024 में भारत में 20–79 वर्ष के लगभग 8.98 करोड़ लोग मधुमेह के साथ जी रहे थे। यह दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। अनुमान है कि 2050 तक यह आंकड़ा करीब 15.67 करोड़ हो सकता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से लगभग 43% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें मधुमेह है। यह करीब 3.86 करोड़ लोग हैं। इसके अलावा लगभग 10.7 करोड़ लोगों में फास्टिंग शुगर सामान्य से ज्यादा (IFG) पाई गई है। यह अक्सर टाइप-2 मधुमेह की ओर बढ़ने का संकेत होता है।

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2030 का 80% लक्ष्य क्या है?

2022 में विश्व स्वास्थ्य सभा में WHO के सदस्य देशों ने मधुमेह के लिए पांच वैश्विक लक्ष्य तय किए थे। पहला लक्ष्य है कि 2030 तक मधुमेह वाले 80% लोगों की पहचान हो चुकी हो। बाकी लक्ष्य इलाज की गुणवत्ता से जुड़े हैं, निदान हुए 80% लोगों में शुगर नियंत्रित हो, 80% में ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो, और 40 साल से ऊपर के 60% मरीजों को जरूरत के अनुसार स्टैटिन मिले। 2024 की आबादी के हिसाब से ही दो करोड़ से अधिक और लोगों की पहचान करनी होगी। आबादी बढ़ रही है, इसलिए यह संख्या आगे और बढ़ेगी।

इसको कम करने से लिए हम क्या कर सकते हैं?

क्लीवलैंड क्लिनिक और डॉक्टर विपुल अग्रवाल (MBBS, MD, FAGE, CPCDM, RSSDI, फिजिशियन एवं डायबेटोलॉजिस्ट) के अनुसार इस खतरे के स्तर को कम करने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर निम्न काम कर सकते हैं;

  • 30 की उम्र के बाद नियमित जांच कराएं।
  • परिवार में मधुमेह हो, पेट के आसपास चर्बी हो या वजन ज्यादा हो, तो जांच और पहले कराएं।
  • ज्यादा प्यास, बार-बार पेशाब, बिना कारण वजन घटना, ज्यादा थकान या घाव देर से भरना दिखे, तो जांच कराएं।
  • घरेलू नुस्खों या अपनी मर्जी से दवा पर भरोसा न करें।

भारत में लगभग हर दस में से चार से ज़्यादा लोग अपने मधुमेह से अनजान हैं। 2030 का 80% निदान लक्ष्य तभी पूरा होगा जब जांच कराना हमारी आदत बन जाए, डर या झिझक की बात न रहे। सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था की अपनी ज़िम्मेदारी है, पर शुरुआत हर घर से होती है। इसलिए इस विश्व मधुमेह दिवस पर अपनी जांच करवाएं और नतीजे जो भी हों, डॉक्टर से खुलकर बात करें। जल्दी उठाया गया एक छोटा कदम आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकता है।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
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