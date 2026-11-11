क्या आपको भी दूसरों से ज्यादा ठंड लगती है? एनीमिया से लेकर थायराइड तक हो सकती हैं ये 4 वजहें

हाथ-पैर तक खून ठीक से नहीं पहुंचने पर भी ठंडक महसूस हो सकती है। इसके पीछे नसों में प्लाक जमना (पेरिफेरल आर्टरी डिजीज) या रेनॉड्स फिनॉमिनन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। रेनॉड्स में ठंड या तनाव की वजह से उंगलियों की छोटी नसें सिकुड जाती हैं। इसके अलावा अगर किसी एक पैर या हाथ में अचानक ठंडक, पीलापन या तेज दर्द हो, तो यह खून का थक्का जमने का संकेत हो सकता है।