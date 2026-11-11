Bhai Dooj 2026 पर WhatsApp और Facebook पर शेयर करें भाई-बहन के प्यार से भरे शुभकामना संदेश, शायरी और विशेज

Bhai Dooj Wishes In Hindi: भाई दूज भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं, वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार साथ निभाने का वादा करते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो और विशेज पोस्ट करके भी एक-दूसरे को बधाई देते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस खास मौके पर अपने भाई या बहन को प्यार भरे संदेशों के जरिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए भाई दूज के खूबसूरत विशेज, शायरी और बधाई संदेश WhatsApp, Facebook और Instagram के साथ ही मैसेज के जरिए शेयर कर सकते हैं।