नाक में जमा बलगम और एलर्जी से राहत दिलाने में कितना असरदार है नेटी पॉट? जानें इस्तेमाल से जुड़ी जरूरी सावधानियां

Neti Pot Benefits: सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही बढ़ते प्रदूषण की वजह से इन दिनों कुछ लोग नाक बंद होने, सुबह उठते ही छींकें आने और सिर में भारीपन जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन परेशानियों से राहत पाने के लिए लोग भाप लेना, ब्लैक टी पीने जैसे कई तरह के घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। इन्हीं में से एक नेटी पॉट भी है। आइए जानते हैं कि यह क्या होता है और इसके इस्तेमाल से क्या फायदे होते हैं।