9 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Govardhan Puja 2026 Wishes: गोवर्धन पूजा पर श्रीकृष्ण की भक्ति से भरे इन खास संदेशों के साथ अपनों को दें शुभकामनाएं

Govardhan Puja Wishes: गोवर्धन पूजा 2026 पर अपनों को शुभकामनाएं देने के लिए आप यहां दिए गए खास संदेश सोशल मीडिया या मैसेज के जरिए भेज सकते हैं।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Updated: 9 Nov 2026, 10:00 AM IST

Govardhan Puja Wishes

Govardhan Puja के लिए Wishes (Representative Image) Image Credit Magnific

Govardhan Puja 2026 Wishes: दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घरों में पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के साथ ही भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा इस खास अवसर पर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी लोग करते है। ऐसे में अगर आप भी गोवर्धन पूजा के मौके पर अपनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए ये खूबसूरत संदेश और बधाई संदेश अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को भेज सकते हैं।

गोवर्धन पूजा 2026 पर अपनों को भेजें ये खास शुभकामना संदेश

  1. लोगों की रक्षा के खातिर,एक अंगुली पर पहाड़ उठाया है।उसी कन्हैया की याद दिलाने,गोवर्धन पूजा का दिन आया है।गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
  2. श्री कृष्ण जिनका नाम है,गोकुल जिनका धाम है।सबके दुख हरने वाले कृष्ण को,हम सभी का प्रणाम है।गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।
  3. प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम,पूरे होंगे सारे अधूरे काम।आज काम न करना कोई दूजा,आज तो करनी है गोवर्धन पूजा।गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।
  4. श्री कृष्ण जिनका नाम है,गोकुल जिनका धाम है।सबके दुख हरने वाले कृष्ण को,हम सभी का प्रणाम है।गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।
  5. गरज उठे गगन सारा,समंदर भी छोड़ दे अपना किनारा।भक्तों की रक्षा करने स्वयं आते हैं प्रभु,जब गूंज उठता है श्री कृष्ण का नारा।गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।

दिवाली पर घर को बनाना है खास? मेन गेट से लेकर बालकनी और पूजा घर तक सजाने के लिए अपनाएं ये डेकोरेशन आइडियाज

ये भी पढ़ें
Diwali Decoration Ideas

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए भेजें ये प्यारे संदेश

  1. मेरे प्रभु श्री कृष्ण जिनका है नाम,गोकुल जिनका है धाम।ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को,हम सब करें प्रणाम।हैप्पी गोवर्धन पूजा 2026!
  2. प्रकृति का महत्व समझायाऊंगली पर उठाकर पहाड़वो ही रक्षक कहलायाऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शत-शत प्रणाम।गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
  3. भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़कर प्रकृति का महत्व सबको समझाया।उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबके रक्षक बने।ऐसे सबके कृष्ण को बार-बार प्रणाम है।अन्नकूट पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं।गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं।Happy Govardhan Puja
  4. कृष्ण की शरण में आकर,भक्त नया जीवन पाते हैं।इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन,हम सच्चे मन से मनाते हैं।हैप्पी गोवर्धन पूजा!
  5. प्रेम से जपो कृष्ण का नाम,पूरे होंगे सारे अधूरे काम।आज काम न करना कोई दूजा,आज तो करना है गोवर्धन पूजा।हैप्पी गोवर्धन पूजा!

परिवार और दोस्तों को भेजें गोवर्धन पूजा के ये खास बधाई संदेश

  1. जो हैं माखन चोर,जो हैं मुरली वाले,वही हैं सबके दुख हरने वाले।गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!Happy Govardhan Puja
  2. लोगों की रक्षा करने के लिए,एक अंगुली पर पहाड़ उठाया।उसी कन्हैया की याद दिलाने,गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया।हैप्पी गोवर्धन पूजा!
  3. प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम,पूरे होंगे सारे अधूरे काम।आज काम न करना कोई दूजा,आज तो करना है गोवर्धन पूजा।गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई!
  4. कृष्ण की शरण में आकर,भक्त नया जीवन पाते हैं।इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन,हम सच्चे मन से मनाते हैं।हैप्पी गोवर्धन पूजा!
  5. प्रेम से जपो कृष्ण का नाम,पूरे होंगे सारे अधूरे काम।हैप्पी गोवर्धन पूजा!

सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना वाले गोवर्धन पूजा संदेश

  1. बंसी की धुन पर सबके दुख वो हरता है,आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है।गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
  2. चंदन की खुशबू, रेशम का हार,धूप की सुगंध, दीयों की फुहार।दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार,मंगलमय हो आपके लिए गोवर्धन पूजा का यह त्योहार।
  3. लोगों की रक्षा करने के लिए एक उंगली पर पहाड़ उठाया,उसी कन्हैया की याद दिलाने गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया।गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
  4. जिस पर हो गोवर्धन महाराज की कृपा,उसके जीवन में कभी न आए कोई विपदा।गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं।
  5. गोवर्धन पूजा का पावन पर्व,आपके जीवन में खुशियों की बारिश करे।श्रीकृष्ण की भक्ति और गोवर्धन पर्वत की छाया,सदा आपके साथ रहे।हैप्पी गोवर्धन पूजा!

अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की ये शुभकामनाएं

  1. मेरी आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है,करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।पतवार के बिना ही, मेरी नाव चल रही है,बस होता रहे हमेशा, जो कुछ भी हो रहा है।हैप्पी गोवर्धन पूजा!
  2. जो आप मांगें, उससे अधिक पाएं,गोवर्धन पूजा पर कृष्ण के गुण गाएं।खुशियों के साथ यह त्योहार मनाएं।गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
  3. चंदन की खुशबू और रेशम का हार,सावन की सुगंध और बारिश की फुहार।राधा की उम्मीद और कन्हैया का प्यार,मुबारक हो आपको गोवर्धन पूजा का त्योहार।आपको और आपके परिवार को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।
  4. मुरली मनोहर, बृज के धरोहर,वो नंदलाला गोपाला,बंसी की धुन पर सबके दुख हरने वाला।सब मिलकर मचाएं धूम,क्योंकि कृष्ण आने वाले हैं।गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
  5. लोगों की रक्षा करने के लिए,पर्वत एक उंगली पर उठाया।उसी कन्हैया की याद दिलाने,गोवर्धन पूजा का पावन दिन है आया।शुभ गोवर्धन पूजा!


Men’s Diwali Outfit Ideas 2026: दिवाली पर स्टाइलिश दिखने के लिए कुर्ता-पायजामा, नेहरू जैकेट से लेकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तक से लें आइडियाज

ये भी पढ़ें
Diwali Outfit Ideas for Men
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.