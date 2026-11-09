Govardhan Puja 2026 Wishes: गोवर्धन पूजा पर श्रीकृष्ण की भक्ति से भरे इन खास संदेशों के साथ अपनों को दें शुभकामनाएं

Govardhan Puja 2026 Wishes: दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन घरों में पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने के साथ ही भोग भी लगाया जाता है। इसके अलावा इस खास अवसर पर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना भी लोग करते है। ऐसे में अगर आप भी गोवर्धन पूजा के मौके पर अपनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां दिए गए ये खूबसूरत संदेश और बधाई संदेश अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को भेज सकते हैं।