Diwali शॉपिंग से पहले बना लें बजट, ऑनलाइन ऑफर और पेमेंट फ्रॉड से ऐसे बचें

दिवाली से पहले बाजारों और शॉपिंग मॉल में काफी भीड़ रहती है। ऐसे में खरीदारी करते समय चोरी, सामान खोने और दूसरी परेशानियों से बचने के लिए भीड़ वाली जगह पर पर्स, मोबाइल और दूसरे जरूरी सामान को संभालकर रखें। बैग को बंद रखें और उसे अपने पास रखें। खरीदारी के दौरान बार-बार मोबाइल निकालने या खुले में पैसे गिनने से बचें। इसके साथ ही अगर आप बच्चों या परिवार के साथ बाजार जा रहे हैं, तो पहले से तय कर लें कि भीड़ में बिछड़ने पर कहां मिलना है। बच्चों को अपना फोन नंबर या परिवार के किसी सदस्य का संपर्क नंबर याद करवाना भी मददगार हो सकता है।