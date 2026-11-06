Diwali शॉपिंग से पहले बना लें बजट, ऑनलाइन ऑफर और पेमेंट फ्रॉड से ऐसे बचें

Diwali के लिए Shopping Tips (Representative Image) Image Credit Gemini
Diwali Shopping Tips: दिवाली पास आते ही घर की सजावट से लेकर नए कपड़े, मिठाइयां, गिफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी बढ़ जाती है। पहले जहां लोग आसपास की दुकानों से सामान खरीदना पसंद करते थे, वहीं आज समय की कमी और अच्छे ऑफर व डिस्काउंट के चलते ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप भी ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, तो आइए जानते हैं कुछ जरूरी टिप्स, जिन्हें ध्यान में रखकर आप दिवाली की खरीदारी को आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। साथ ही, इन बातों का ध्यान रखने से धोखाधड़ी से बचने में भी मदद मिल सकती है।
ऑफर के चक्कर में बजट खराब न हो, इससे बचने के लिए दिवाली की खरीदारी शुरू करने से पहले यह तय कर लें कि आपको कुल कितना पैसा खर्च करना है। दरअसल, कई बार सामान सस्ता मिलता देखकर लोग यह सोचकर खरीदारी कर लेते हैं कि अभी कम कीमत में मिल रहा है। ऐसा करते-करते खर्च काफी बढ़ जाता है।
बजट तय करने के बाद खरीदारी की लिस्ट बनाएं। इसमें उन चीजों को सबसे पहले रखें, जिनकी आपको ज्यादा जरूरत है। इसके बाद कम जरूरी चीजों को लिस्ट में शामिल करें। इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि किन चीजों पर पहले पैसा खर्च करना है और किन चीजों को बाद में खरीदा जा सकता है।
लिस्ट बनाने के बाद यह भी तय कर लें कि बजट का कितना हिस्सा किस चीज पर खर्च करना है। कई बार अच्छे ब्रांड या आकर्षक ऑफर देखकर लोग जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं। इससे बजट बिगड़ जाता है और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसे कम पड़ सकते हैं।
कई बार शॉपिंग ऐप्स पर टाइमर चलता दिखाई देता है या किसी सामान को जल्दी खरीदने के लिए कहा जाता है। ऐसे में लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा, तो अच्छा ऑफर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन हर ऑफर में तुरंत खरीदारी करना जरूरी नहीं है। अगर कोई सामान जरूरी नहीं है, तो उसे खरीदने से पहले थोड़ा समय लें। यह भी देखें कि क्या आप उस चीज को बिना डिस्काउंट के भी खरीदना चाहते थे। अगर जवाब नहीं है, तो सिर्फ ऑफर के चक्कर में पैसे खर्च करने से बचें।
कई बार सेल में सामान बेचने के लिए उसकी कीमत बढ़ाकर उस पर बड़ा डिस्काउंट दिखाया जाता है। ऐसे में ऑफर देखकर तुरंत खरीदारी करने के बजाय सामान की कीमत दूसरी वेबसाइट पर भी चेक करें। अगर संभव हो, तो प्राइस हिस्ट्री चेक करने वाले टूल की मदद से पता करें कि सामान पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में कितने का बिक रहा था।
ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कई बार सामान की कीमत कुछ खास बैंक कार्ड, EMI या एक्सचेंज ऑफर के साथ कम हो जाती है। लेकिन इन ऑफर्स का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें भी हो सकती हैं। इसलिए खरीदारी करने से पहले यह देख लें कि ऑफर आपके लिए लागू है या नहीं। इसके अलावा, पेमेंट के आखिरी स्टेप पर जाकर कुल कीमत जरूर चेक करें। कई बार डिलीवरी फीस, प्लेटफॉर्म फीस और दूसरी लागत जुड़ने के बाद सामान की कीमत बढ़ जाती है।
कई बार सोशल मीडिया या WhatsApp पर बड़े डिस्काउंट वाले लिंक शेयर किए जाते हैं। इनमें से कुछ लिंक नकली वेबसाइट पर ले जा सकते हैं, जहां आपकी निजी और बैंकिंग जानकारी चुराने की कोशिश हो सकती है। इसलिए अनजान लिंक पर क्लिक करने के बजाय कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप खोलकर ऑफर चेक करें।
दिवाली शॉपिंग की असली रौनक बाजार में खरीदारी करने पर ही दिखाई देती है। ऐसे में अगर आप ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन शॉपिंग करने का प्लान बना रहे हैं, तो किसी भी सामान को खरीदने से पहले दो-तीन दुकानों पर उसकी कीमत पूछ लें। एक जैसी दिखने वाली चीजों की क्वालिटी और कीमत में फर्क हो सकता है।
दिवाली के आसपास बाजारों में काफी भीड़ हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि खरीदारी के लिए ऐसे समय जाएं, जब आपको आराम से सामान देखने और उसकी कीमत पूछने का मौका मिले।
कई बार कम कीमत के चक्कर में लोग ऐसा सामान खरीद लेते हैं, जो कुछ समय बाद खराब हो जाता है। इसलिए दाम के साथ-साथ क्वालिटी चेक करने के बाद ही खरीदारी करें।
कई दुकानों पर एक साथ ज्यादा सामान खरीदने पर छूट दी जाती है। लेकिन अगर आपको उस सामान की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ डिस्काउंट के लिए ज्यादा खरीदारी करना समझदारी नहीं है।
दिवाली की खरीदारी के दौरान ऑनलाइन पेमेंट करते समय अपना UPI PIN, OTP, ATM PIN, CVV या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी किसी के साथ शेयर न करें।
दुकान पर पेमेंट करते समय QR कोड स्कैन करने के बाद स्क्रीन पर दिखने वाला नाम और रकम चेक करें। इसके बाद ही पेमेंट पूरा करें। अगर कोई अनजान व्यक्ति WhatsApp या किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप पर QR कोड भेजकर कहता है कि इसे स्कैन करने से आपको पैसे मिलेंगे, तो सावधान रहें। किसी अनजान QR कोड को स्कैन करके बिना जांच के पेमेंट न करें।
दिवाली के समय फ्री गिफ्ट, कैशबैक या भारी डिस्काउंट का लालच देने वाले मैसेज आ सकते हैं। इनमें दिए गए लिंक पर क्लिक करके बैंक की जानकारी भरने या कोई अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचें।
अगर गलती से आपके खाते से पैसे कट जाते हैं या आपको किसी तरह के पेमेंट फ्रॉड का शक होता है, तो तुरंत अपने बैंक और संबंधित पेमेंट ऐप को इसकी जानकारी दें। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते है।
दिवाली शॉपिंग के समय बाजार से सामान खरीद रहे हों या ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हों, बिल या खरीदारी की रसीद जरूर संभालकर रखें। इसमें सामान का नाम, कीमत और खरीदारी से जुड़ी दूसरी जानकारी होनी चाहिए। अगर सामान बदलवाना हो, वारंटी का फायदा लेना हो या पेमेंट को लेकर कोई शिकायत करनी हो, तो बिल काम आ सकता है।
वारंटी और गारंटी की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते समय यह देखें कि उसके साथ कितने समय की वारंटी मिल रही है। यह भी पता करें कि वारंटी में किन चीजों को शामिल किया गया है और किन पर अलग से पैसे देने पड़ सकते हैं।
हर सामान को वापस करने या बदलने की सुविधा एक जैसी नहीं होती। कुछ प्रोडक्ट पर रिटर्न मिलता है, कुछ में केवल रिप्लेसमेंट की सुविधा होती है और कुछ सामान वापस नहीं लिए जाते। इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले यह देखें कि सामान खराब या गलत आने पर क्या विकल्प मिलेगा और शिकायत करने के लिए कितने दिन का समय है। पैकिंग खोलने, सामान इस्तेमाल करने या टैग हटाने से जुड़ी शर्तें भी चेक करें।
दिवाली से पहले बाजारों और शॉपिंग मॉल में काफी भीड़ रहती है। ऐसे में खरीदारी करते समय चोरी, सामान खोने और दूसरी परेशानियों से बचने के लिए भीड़ वाली जगह पर पर्स, मोबाइल और दूसरे जरूरी सामान को संभालकर रखें। बैग को बंद रखें और उसे अपने पास रखें। खरीदारी के दौरान बार-बार मोबाइल निकालने या खुले में पैसे गिनने से बचें। इसके साथ ही अगर आप बच्चों या परिवार के साथ बाजार जा रहे हैं, तो पहले से तय कर लें कि भीड़ में बिछड़ने पर कहां मिलना है। बच्चों को अपना फोन नंबर या परिवार के किसी सदस्य का संपर्क नंबर याद करवाना भी मददगार हो सकता है।
दुकान पर पैसे देते समय या मोबाइल से पेमेंट करते समय जल्दबाजी न करें। अपना ATM कार्ड, PIN या मोबाइल किसी अनजान व्यक्ति को न दें।
अगर आप कार या बाइक से बाजार जा रहे हैं, तो गाड़ी ऐसी जगह पार्क करें जहां पार्किंग की अनुमति हो। गाड़ी लॉक करने के बाद यह भी देख लें कि जरूरी सामान बाहर से दिखाई न दे रहा हो। इसके अलावा अगर आप देर शाम खरीदारी करने जा रहे हैं, तो घर लौटने के साधन और समय का ध्यान रखें।
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