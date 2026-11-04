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Diwali 2026 पर घर में बनाएं बेसन लड्डू और खजूर रोल, जानें रेसिपी और स्टोर करने के टिप्स

Diwali Sweets Recipes: दिवाली 2026 पर बाजार से मिठाई खरीदने के बजाय घर पर बनाने के लिए रेसिपी के साथ ही उन्हें स्टोर करने के टिप्स खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए टिप्स और रेसिपी ट्राई कर सकते हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Updated: 4 Nov 2026, 5:00 PM IST

Diwali Sweets Recipes

Diwali के लिए Sweets Recipes (representative image) image credit gemini

Homemade Diwali Sweets: दिवाली पास आने पर लोग पूजा में चढ़ाने, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने जाते समय ले जाने या घर में खाने के लिए तरह-तरह की मिठाइयां खरीदना पसंद करते हैं। इससे बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए कुछ दुकानदार मिठाइयों में मिलावट करने लगते हैं। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए कुछ लोग घर पर ही मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस दिवाली घर पर मिठाइयां बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए टिप्स और रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं मिठाई बनाने की आसान रेसिपी, टिप्स और इन्हें लंबे समय तक ताजा रखने के तरीके।

दिवाली पर घर की बनी मिठाई क्यों है बेहतर?

दिवाली पर मिठाई के बिना त्योहार अधूरा लगता है। ऐसे में बाजार से खरीदने के बदले घर में मिठाई बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से सामग्री चुन सकते हैं। इसके अलावा घर पर बनी मिठाई में खराब या लो क्वालिटी के बदले ताजी सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जा सकता हैं।

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दिवाली पर घर पर बनाएं बेसन के लड्डू, जानें आसान रेसिपी और स्वाद बढ़ाने के खास टिप्स

बेसन के लड्डू बनाने के लिए सामग्री

  • 2 कप बेसन
  • आधा कप देसी घी
  • तीन चौथाई से 1 कप पिसी हुई चीनी
  • आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
  • 2 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम और काजू
  • सजाने के लिए थोड़े से पिस्ता

बेसन के लड्डू बनाने का तरीका

  1. बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही में घी गर्म करें। अब इसमें बेसन डालकर धीमी आंच पर भूनना शुरू करें।
  2. बेसन को लगातार चलाते रहें, ताकि वह कड़ाही में चिपके नहीं और जले भी नहीं। इसे करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें।
  3. जब बेसन का रंग हल्का सुनहरा हो जाए और उसमें से अच्छी खुशबू आने लगे, तो गैस बंद कर दें।
  4. अब इसमें कटे हुए काजू, बादाम और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
  5. मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। जब यह हल्का गर्म रह जाए, तब इसमें पिसी हुई चीनी मिलाएं।
  6. अब हाथों से थोड़ा-थोड़ा मिश्रण लेकर गोल लड्डू बना लें। ऊपर से पिस्ता लगाकर सजाएं।

एक्स्ट्रा टिप्स: बेसन को तेज आंच पर भूनने के बजाय धीमी आंच पर भूनें। ऐसे न करने से लड्डू में से जलने जैसा स्वाद आ सकता है। चीनी भी बहुत गर्म मिश्रण में न डालें। इससे लड्डू चिपचिपे हो सकते हैं। अगर मिश्रण सूखा लगे और लड्डू न बन रहे हों, तो थोड़ा गर्म घी मिलाया जा सकता है।

दिवाली के लिए बनाएं खजूर और ड्राई फ्रूट रोल, बिना रिफाइंड चीनी के मिठाई का आसान विकल्प

खजूर और ड्राई फ्रूट रोल बनाने के लिए सामग्री

  • 1 कप बीज निकाले हुए खजूर
  • आधा कप कटे हुए बादाम
  • आधा कप कटे हुए काजू
  • एक चौथाई कप कटे हुए पिस्ता
  • 2 बड़े चम्मच अखरोट
  • 1 छोटा चम्मच घी
  • आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
  • 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल

खजूर और ड्राई फ्रूट रोल बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले खजूर के बीज निकालकर उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें।
  2. एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें खजूर डालकर धीमी आंच पर चलाएं। कुछ देर में खजूर नरम होकर एक साथ मिलने लगेंगे।
  3. अब इसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट डाल दें।
  4. इलायची पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें।
  5. गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। अब हाथों पर हल्का घी लगाकर इसे लंबा रोल बना लें।
  6. रोल को सूखे नारियल में लपेटें और बटर पेपर या साफ फूड रैप में रखकर फ्रिज में करीब 2 घंटे के लिए रख दें।
  7. अच्छी तरह सेट होने के बाद इसे बाहर निकालें और चाकू से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

खास टिप्स: अगर खजूर सख्त हैं, तो उन्हें थोड़ी देर हल्का गर्म करके नरम कर सकते हैं। रोल में अपनी पसंद के बीज या दूसरे ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि खजूर में प्राकृतिक शुगर होती है, इसलिए इसमें अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं है।

दिवाली पर ट्राई करें गुड़-तिल की मिठाई, जानें घर पर बनाने की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी

गुड़-तिल की मिठाई बनाने के लिए सामग्री

  • 1 कप सफेद तिल
  • तीन चौथाई कप कद्दूकस किया हुआ गुड़
  • 1 बड़ा चम्मच घी
  • 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली
  • आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर
  • 1 से 2 बड़े चम्मच पानी

गुड़-तिल की मिठाई बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले कड़ाही में तिल डालकर धीमी आंच पर भूनें। तिल हल्के सुनहरे होने लगें, तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें।
  2. अब उसी कड़ाही में घी डालें और उसमें गुड़ व थोड़ा पानी मिलाकर धीमी आंच पर गर्म करें।
  3. गुड़ पिघलने लगे, तो उसे लगातार चलाते रहें। ध्यान रखें कि गुड़ ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना मिठाई बहुत सख्त हो सकती है।
  4. अब इसमें भुने हुए तिल, मूंगफली और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें।
  5. गैस बंद कर दें। मिश्रण हल्का गर्म रहते ही हाथों पर थोड़ा घी लगाकर छोटे-छोटे लड्डू बना लें।
  6. अगर लड्डू नहीं बनाने हैं, तो मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाकर ठंडा होने दें और फिर मनचाहे आकार में काट लें।

एक्स्ट्रा टिप्स: तिल को धीमी आंच पर ही भूनें, ताकि उनका स्वाद खराब न हो और उनमें जलने जैसा स्वाद न आए। गुड़ की चाशनी को बहुत ज्यादा पकाने से मिठाई सख्त हो सकती है। लड्डू बनाते समय मिश्रण को पूरी तरह ठंडा न होने दें, क्योंकि ठंडा होने पर यह जल्दी जमने लगता है।

दिवाली पर कम चीनी वाली मिठाई के हेल्दी विकल्प, स्वाद के साथ सेहत का भी रखें ध्यान

दिवाली पर मीठा खाने का मन सभी का होता है, लेकिन अगर आप चीनी कम खाना चाहते हैं, तो कुछ आसान विकल्प अपना सकते हैं। खजूर और ड्राई फ्रूट रोल में अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा गुड़ से बनी मिठाई भी एक विकल्प है, लेकिन ध्यान रखें कि गुड़ में भी शुगर होती है। इसलिए गुड़ को रिफाइंड चीनी का ऐसा विकल्प न समझें, जिसे बिना किसी सीमा के खाया जा सके। इसके साथ ही ध्यान दें, खजूर और ड्राई फ्रूट में भी कैलोरी और प्राकृतिक शुगर होती है। इसलिए मिठाई की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।

दिवाली की मिठाई को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें? जानें स्टोर करने के सही तरीके और टिप्स

  • मिठाई को स्टोर करने से पहले पूरी तरह ठंडा होने दें। गर्म मिठाई को डिब्बे में बंद करने से अंदर नमी जमा हो सकती है।
  • बेसन के लड्डू और गुड़-तिल की मिठाई को साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में रखें।
  • खजूर और ड्राई फ्रूट रोल को एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखना बेहतर है।
  • मिठाई निकालने के लिए हमेशा साफ और सूखे चम्मच या हाथों का इस्तेमाल करें।
  • मिठाई के डिब्बे को बार-बार खोलने से बचें और उसे नमी व सीधी धूप से दूर रखें।
  • दूध, मावा या खोया वाली मिठाइयों को फ्रिज में रखें और जल्दी इस्तेमाल करें।

दिवाली पार्टी हो या पूजा, लेटेस्ट फैशन टिप्स फॉलो कर अपने फेस्टिव लुक में लगाएं चार चांद

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