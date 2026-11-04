Diwali 2026 पर घर में बनाएं बेसन लड्डू और खजूर रोल, जानें रेसिपी और स्टोर करने के टिप्स

Homemade Diwali Sweets: दिवाली पास आने पर लोग पूजा में चढ़ाने, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने जाते समय ले जाने या घर में खाने के लिए तरह-तरह की मिठाइयां खरीदना पसंद करते हैं। इससे बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए कुछ दुकानदार मिठाइयों में मिलावट करने लगते हैं। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए कुछ लोग घर पर ही मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस दिवाली घर पर मिठाइयां बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए टिप्स और रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं मिठाई बनाने की आसान रेसिपी, टिप्स और इन्हें लंबे समय तक ताजा रखने के तरीके।