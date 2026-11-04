Diwali 2026 पर घर में बनाएं बेसन लड्डू और खजूर रोल, जानें रेसिपी और स्टोर करने के टिप्स

Diwali के लिए Sweets Recipes (representative image) image credit gemini
Homemade Diwali Sweets: दिवाली पास आने पर लोग पूजा में चढ़ाने, दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलने जाते समय ले जाने या घर में खाने के लिए तरह-तरह की मिठाइयां खरीदना पसंद करते हैं। इससे बाजार में मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए कुछ दुकानदार मिठाइयों में मिलावट करने लगते हैं। ऐसे में मिलावटी मिठाइयों से बचने के लिए कुछ लोग घर पर ही मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं। अगर आप भी इस दिवाली घर पर मिठाइयां बनाने की सोच रहे हैं, तो यहां दिए गए टिप्स और रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं मिठाई बनाने की आसान रेसिपी, टिप्स और इन्हें लंबे समय तक ताजा रखने के तरीके।
दिवाली पर मिठाई के बिना त्योहार अधूरा लगता है। ऐसे में बाजार से खरीदने के बदले घर में मिठाई बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से सामग्री चुन सकते हैं। इसके अलावा घर पर बनी मिठाई में खराब या लो क्वालिटी के बदले ताजी सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे स्वाद के साथ-साथ स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा जा सकता हैं।
एक्स्ट्रा टिप्स: बेसन को तेज आंच पर भूनने के बजाय धीमी आंच पर भूनें। ऐसे न करने से लड्डू में से जलने जैसा स्वाद आ सकता है। चीनी भी बहुत गर्म मिश्रण में न डालें। इससे लड्डू चिपचिपे हो सकते हैं। अगर मिश्रण सूखा लगे और लड्डू न बन रहे हों, तो थोड़ा गर्म घी मिलाया जा सकता है।
खास टिप्स: अगर खजूर सख्त हैं, तो उन्हें थोड़ी देर हल्का गर्म करके नरम कर सकते हैं। रोल में अपनी पसंद के बीज या दूसरे ड्राई फ्रूट भी मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि खजूर में प्राकृतिक शुगर होती है, इसलिए इसमें अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं है।
गुड़-तिल की मिठाई बनाने के लिए सामग्री
एक्स्ट्रा टिप्स: तिल को धीमी आंच पर ही भूनें, ताकि उनका स्वाद खराब न हो और उनमें जलने जैसा स्वाद न आए। गुड़ की चाशनी को बहुत ज्यादा पकाने से मिठाई सख्त हो सकती है। लड्डू बनाते समय मिश्रण को पूरी तरह ठंडा न होने दें, क्योंकि ठंडा होने पर यह जल्दी जमने लगता है।
दिवाली पर मीठा खाने का मन सभी का होता है, लेकिन अगर आप चीनी कम खाना चाहते हैं, तो कुछ आसान विकल्प अपना सकते हैं। खजूर और ड्राई फ्रूट रोल में अलग से चीनी डालने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा गुड़ से बनी मिठाई भी एक विकल्प है, लेकिन ध्यान रखें कि गुड़ में भी शुगर होती है। इसलिए गुड़ को रिफाइंड चीनी का ऐसा विकल्प न समझें, जिसे बिना किसी सीमा के खाया जा सके। इसके साथ ही ध्यान दें, खजूर और ड्राई फ्रूट में भी कैलोरी और प्राकृतिक शुगर होती है। इसलिए मिठाई की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है।
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